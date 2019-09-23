Engelli genç, aldığı eğitimle otel mutfağının ikinci adamı oldu

Kocaeli’de yaşayan zihinsel engelli Ömer Faruk Keskin, aldığı eğitim sayesinde lüks bir otelde iş sahibi oldu.

Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli Ömer Faruk Keskin, kısa bir sürede büyük bir gelişim gösterdi. Aldığı eğitimler ile kendini geliştiren Keskin, Kartepe’de bulunan lüks bir otelde işe başladı. Daha önce özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan fakat istenilen gelişimi gösteremeyen Ömer Faruk Keskin, 2018 yılında tanıştığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim almaya başladı. Merkezde müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim alarak kişisel gelişimine katkılarda bulunan Keskin, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Bu gelişim Ömer Faruk Keskin’i iş sahibi yaptı.

Aldığı eğitimler iş kapısı oldu

Sosyal olarak da arkadaşlarıyla aktif bir biçimde vakit geçiren Ömer Faruk Keskin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen aşçı yardımcılığı kursunda eğitim almaya başladı. Keskin, bu kurs sonunda sertifika alarak gördüğü eğitim ve sertifika ile işe girmesi de kolaylaştı. 1 Ağustos tarihi itibariyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden mezun olan Keskin, Kartepe ilçesindeki lüks otelin mutfak bölümünde aşçı yardımcısı olarak işe başladı.