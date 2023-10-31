Engelli kadının 112 Acil'den isteği duygulandırdı! 'Ne olur bana bayrak getirin'

Erzincan’da engelli kadının bayrak aşkı herkesi duygulandırdı. Erzincan emniyeti, yaşlı kadının Türk bayrağı isteğini kırmayarak evine bayrak götürdü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burası can Erzincan. Emniyet güçlerimiz, Cumhuriyetin 100’ncü yılında, engelli bir teyzemizin bayrak talebini anında yerine getirdi. Bu arzusunu emniyete ilettiğinde, emniyet güçlerimiz hızla yanı başında oldu. Bayrak, bir ülkenin sadece sembolü değil, onunla atan milyonlarca kalbin yansımasıdır. Teyzemizin bu talebi, Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri, birlik ve beraberlik ruhunu, en saf haliyle gözler önüne seriyor. Çünkü bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)





