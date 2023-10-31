HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli kadının 112 Acil'den isteği duygulandırdı! 'Ne olur bana bayrak getirin'

Engelli kadının 112 Acil'den isteği duygulandırdı! 'Ne olur bana bayrak getirin'

31.10.2023 09:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da evinde bulunan bayrakları eskidiği için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bayrak talep eden yaşlı kadın, “Bana bayrak getirin ne olur ben engelliyim dışarı çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum, ne olur bana bayrak getirin. Benim bayrağım eskidi, eve asacağım bana bayrak getirin” ifadelerini kullandı.

Erzincan’da engelli kadının bayrak aşkı herkesi duygulandırdı. Erzincan emniyeti, yaşlı kadının Türk bayrağı isteğini kırmayarak evine bayrak götürdü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burası can Erzincan. Emniyet güçlerimiz, Cumhuriyetin 100’ncü yılında, engelli bir teyzemizin bayrak talebini anında yerine getirdi. Bu arzusunu emniyete ilettiğinde, emniyet güçlerimiz hızla yanı başında oldu. Bayrak, bir ülkenin sadece sembolü değil, onunla atan milyonlarca kalbin yansımasıdır. Teyzemizin bu talebi, Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri, birlik ve beraberlik ruhunu, en saf haliyle gözler önüne seriyor. Çünkü bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saraçoğlu'ndan mucize formül! O illetten kurtulunSaraçoğlu'ndan mucize formül! O illetten kurtulun
Mekanda olay çıkarıp kovuldular, restoranda terör estirdiler! İstanbul'da nefes kesen operasyon görüntüleriMekanda olay çıkarıp kovuldular, restoranda terör estirdiler! İstanbul'da nefes kesen operasyon görüntüleri
Yürek sızlatan görüntü! Yol ortasında ölüme terk edildiYürek sızlatan görüntü! Yol ortasında ölüme terk edildi
Anahtar Kelimeler:
bayrak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.