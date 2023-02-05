HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

05.02.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS ( Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bu esnada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından, engelli personel alımına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Peki engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ocak ayında başvuruları alınan EKPSS tercih sonuçları merakla bekleniyor. 5 Ocak'ta başlayan tercih başvuruları süreci 13 Ocak'ta sona erdi. Şimdi ise tercih sonuçları beklenmeye başlandı. Peki engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ENGELLİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli bireyin kamuda istihdam edileceği duyuruldu. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002'de kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini hatırlatan Bakan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." dedi.

Geçtiğimiz senelerde tercihlerin yapılmasından 1 ay sonra sonuçlar açıklanmıştı. Bu yıl için ise, sonuçların benzer şekilde şubat ayında açıklanması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan yerlerKar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan yerler
CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisiCHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Derya Yanık engelli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.