Ocak ayında başvuruları alınan EKPSS tercih sonuçları merakla bekleniyor. 5 Ocak'ta başlayan tercih başvuruları süreci 13 Ocak'ta sona erdi. Şimdi ise tercih sonuçları beklenmeye başlandı. Peki engelli personel alımı ne zaman? EKPSS engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ENGELLİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli bireyin kamuda istihdam edileceği duyuruldu. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002'de kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini hatırlatan Bakan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." dedi.

Geçtiğimiz senelerde tercihlerin yapılmasından 1 ay sonra sonuçlar açıklanmıştı. Bu yıl için ise, sonuçların benzer şekilde şubat ayında açıklanması bekleniyor.



