"Engelsiz Meclis" tarihi binada toplanacak

SİNAN USLU - Engelliler Haftası kapsamında ilk kez eski TBMM binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Eğitim Kurumları Derneği iş birliğinde Engelliler Haftası programı düzenlenecek.

Bu kapsamda, 12 Mayıs Pazar günü eski TBMM binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği yapılacak.

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihi binadaki etkinliğe her engel grubundan toplam 200 engelli birey ve aileleri katılacak.

Birçok açıdan ilkleri barındıracak etkinlikte otizmli bir minik temsili Meclis Başkanı seçilecek, down sendromlu ve işitme engelli çocuklar, problemlerin çözümü için kanun teklifi verecek.

Engelli minikler daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bırakacak.

- "Toplumsal bilinç ve farkındalık artırılmalı"

Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç, 370 bin öğrenci, 50 bin çalışan ve 2 bin 600 kurumla 81 ilde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Engellilerin halen çözülmeyen problemleri olduğunu, bu konuda engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırması gerektiğini vurgulayan Kılıç, etkinlik kapsamında engellilerin, sorunlarını kendi ifadeleriyle dile getireceklerini söyledi.