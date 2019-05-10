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"Engelsiz Meclis" tarihi binada toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Engelliler Haftası kapsamında ilk kez eski TBMM binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği yapılacak - Otizmli bir miniğin temsili Meclis Başkanı seçileceği programda, down sendromlu ve işitme engelli çocuklar kanun teklifi verecek - Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç: - "Engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmalıyız"

SİNAN USLU - Engelliler Haftası kapsamında ilk kez eski TBMM binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Eğitim Kurumları Derneği iş birliğinde Engelliler Haftası programı düzenlenecek.

Bu kapsamda, 12 Mayıs Pazar günü eski TBMM binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği yapılacak.

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihi binadaki etkinliğe her engel grubundan toplam 200 engelli birey ve aileleri katılacak.

Birçok açıdan ilkleri barındıracak etkinlikte otizmli bir minik temsili Meclis Başkanı seçilecek, down sendromlu ve işitme engelli çocuklar, problemlerin çözümü için kanun teklifi verecek.

Engelli minikler daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bırakacak.

- "Toplumsal bilinç ve farkındalık artırılmalı"

Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç, 370 bin öğrenci, 50 bin çalışan ve 2 bin 600 kurumla 81 ilde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Engellilerin halen çözülmeyen problemleri olduğunu, bu konuda engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırması gerektiğini vurgulayan Kılıç, etkinlik kapsamında engellilerin, sorunlarını kendi ifadeleriyle dile getireceklerini söyledi.

Araştırmaların, toplumda engellilerle empati kurma, birlikte yaşama konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Kılıç, "Engellilerin, sıkıntılarını kendi dillerinden ifade etmelerinin toplumda farklı bir sinerji oluşturacağını düşünüyoruz." dedi.

- "Parklar engellilerin kullanımına uygun hale getirilmeli"

Engelli parklarından ziyade bütün parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesini isteyen Kılıç, "Dünya kaynaştırma eğitimi verirken biz özel eğitim okullarıyla engellileri bir araya toplayarak eğitim veriyoruz. Gelişmiş ülkelerde örneği olmayan bir uygulama Türkiye'de güçlenerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Engelliler Haftası'nın, yalnızca bir haftaya sığdırılmaması, bunun yaşam şekline dönüştürülmesi çağrısında bulunan Kılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı bir yıla yayacak kültürel seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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