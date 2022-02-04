Engin Akpınar bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Engin Akpınar kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Basında yer alan haberlerin ardından Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Engin Akpınar'ın hayatını kaybetmesi bilhassa memleketi Bursa'da yakınlarını, meslektaşlarını ve arkadaşlarını üzdü.

ENGİN AKPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Engin Akpınar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Bursa'da tamamladı. Ardından polis okulunda eğitim gören Engin Akpınar, en son kararname ile Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. 49 yaşındaki Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ENGİN AKPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Engin Akpınar, 23 Ocak Pazar günü rahatsızlanmıştı. Bir anda fenalaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Engin Akpınar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Engin Akpınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 4 Şubat Cuma (bugün) hayatını kaybetti.

2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için 5 Şubat Cumartesi günü İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmesi bekleniyor.

