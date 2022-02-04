HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü?

Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü?

04.02.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'dan acı haber geldi. Engin Akpınar tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Peki Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü? İşte Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın hayatı ve biyografisi...

Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü?

Engin Akpınar bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Engin Akpınar kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Basında yer alan haberlerin ardından Engin Akpınar kimdir? Kaç yaşındaydı? Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar neden öldü? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Engin Akpınar'ın hayatını kaybetmesi bilhassa memleketi Bursa'da yakınlarını, meslektaşlarını ve arkadaşlarını üzdü.

ENGİN AKPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Engin Akpınar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Bursa'da tamamladı. Ardından polis okulunda eğitim gören Engin Akpınar, en son kararname ile Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. 49 yaşındaki Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar kimdir, neden öldü?

BURSA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ENGİN AKPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Engin Akpınar, 23 Ocak Pazar günü rahatsızlanmıştı. Bir anda fenalaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Engin Akpınar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Engin Akpınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 4 Şubat Cuma (bugün) hayatını kaybetti.

2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için 5 Şubat Cumartesi günü İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir?Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir?
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi yasalaştıÖğretmenlik Meslek Kanunu teklifi yasalaştı
ABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayıABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.