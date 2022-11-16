HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eniştesini öldürüp ablasından helallik istedi: Çocuklarını yetim bıraktım

Eniştesini öldürüp ablasından helallik istedi: Çocuklarını yetim bıraktım

16.11.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dün akşam meydana gelen cinayet olayında ablasının kocasını öldüren O.K.'nin ablasından helallik aldığı, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum" dedikten sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Resul K. ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.

Eniştesini öldürüp ablasından helallik istedi: Çocuklarını yetim bıraktım

Ankara'da O.K. ve ağabeyi Resul K., kız kardeşleriyle evli olan Hüseyin Yaymaz ile dün akşam Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda buluştu. 3 kişi, Hüseyin Yaymaz'ın eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Resul K., tabancayla Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Yaymaz da tabancayla Resul K.'yi göğsünden vurdu. O.K. de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Resul K. ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

''HAKKINI HELAL ET ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKTIM''

Kaçan O.K., daha sonra ablasını arayıp, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum" dedikten sonra polise teslim oldu. Resul K. ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.

enistesini-oldurdukten-sonra-kiz-kardesinden-helallik-istemis_3497_dhaphoto2

Öte yandan çatışmanın yaşandığı petrol istasyonunun yakınında lokanta işleten Kemal Çağlar, olaya şahit olduğunu belirterek, "Akşam silah sesleri geldi. Kapının önüne çıktık baktık. Silah sesleri devam ederken bir tanesi buraya doğru kaçıyordu. Biz oraya odaklanmıştık. Köşede adamın düştüğünü gördük, öbürü kaçtı tabi. Kim olduklarını da bilmiyoruz sonra polisi ve ambulansı aradık" dedi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tutuklu eş: Bana 'grup seks yapalım' deyince...Tutuklu eş: Bana 'grup seks yapalım' deyince...
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydumMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

İlginizi Çekebilir

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.