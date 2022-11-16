Eniştesini öldürüp ablasından helallik istedi: Çocuklarını yetim bıraktım

Ankara'da O.K. ve ağabeyi Resul K., kız kardeşleriyle evli olan Hüseyin Yaymaz ile dün akşam Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda buluştu. 3 kişi, Hüseyin Yaymaz'ın eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Resul K., tabancayla Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Yaymaz da tabancayla Resul K.'yi göğsünden vurdu. O.K. de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Resul K. ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

''HAKKINI HELAL ET ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKTIM''

Kaçan O.K., daha sonra ablasını arayıp, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum" dedikten sonra polise teslim oldu. Resul K. ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan çatışmanın yaşandığı petrol istasyonunun yakınında lokanta işleten Kemal Çağlar, olaya şahit olduğunu belirterek, "Akşam silah sesleri geldi. Kapının önüne çıktık baktık. Silah sesleri devam ederken bir tanesi buraya doğru kaçıyordu. Biz oraya odaklanmıştık. Köşede adamın düştüğünü gördük, öbürü kaçtı tabi. Kim olduklarını da bilmiyoruz sonra polisi ve ambulansı aradık" dedi.

(DHA)



