Ense ağrısı yaşayanlar dikkat: Sakın hafife almayın! Ciddi hastalıkların belirtisi

Ense ağrısı genellikle hafif veya orta düzeyde olup, dinlenme, fizik tedavi, ısınma egzersizleri ve duruş düzeltme gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak ense ağrısı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir, çünkü ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Kalp krizi, menenjit, tümör gibi hastalıkların belirtileri arasında da ense ağrıları bulunuyor. Bu sebeple şiddetli ense ağrısı yaşıyorsanız hastaneye başvurmanızda fayda var.

ENSE AĞRILARINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Kas problemleri: Ensede bulunan kasların veya bağ dokularının ters hareketler veya yanlış duruş sonucunda gerilmesi, zarar görmesi, zorlanması gibi koşullarda ense ağrısı ortaya çıkabilir.

Travma: Ense bölgesine gelen fiziksel travmalarda, bağ dokularında ve kaslarda oluşan hasarın derecesine göre ense ağrısı görülebilir.

Yüksek tansiyon: Kişi, enseden başlayarak başın tepe noktasına kadar ilerleyen bir ağrıdan söz ediyor, ağrı bölgesine masaj yapma ihtiyacı duyuyorsa, ağrıyla birlikte kişi kulaklarında çınlamadan da şikayet ediyorsa yüksek tansiyondan şüphelenmek gerekiyor. Kişinin tansiyonun takip edilerek değişikliklerin izlenmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon tespit edilmesi durumunda mutlaka kardiyoloji ve nefroloji uzmanından görüş alınması gerekiyor. Zaman kaybedilmesi beyin kanamasına bağlı felç ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

Kalp krizi: Kalp kası dokusuna yeterli dolaşım desteğinin sağlanamadığı durumlarda kalp krizi gerçekleşir. Ense ağrısı kalp krizine yönelik bir klinik bulgu olarak görülebilir; ancak kalp krizinin kol ve çene ağrısı ve nefes darlığı gibi başka belirtilerle görüldüğünde göz ardı edilmemelidir.

Menenjit: Beyin ve omurilik dokularının etrafında meninks adı verilen zarlar bulunur. Bu zarlar; sinir dokularının desteklenmesi, beslenmesi, korunması gibi farklı görevlere sahiptir. Meniks zarlarının çeşitli nedenlerle enfekte olarak iltihaplanmasına menenjit adı verilir. Menenjit durumunda, beyin ve omurilik dokularında gelişen iltihaplanmayla ilişkili olarak kişide boyun hareketlerinde kısıtlılık, ense sertliği ve şiddetli ense ağrısı gelişebilir.

Romatolojik hastalıklar: Eklem romatizması gibi romatolojik temelli hastalıklara bağlı ense ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.

Nörolojik hastalıklar: Omurilikteki sinir dokularında hasar yaratan veya sinirleri baskı altında bırakan nörolojik hastalıklarda ense ağrısı önemli bir belirtidir.

Fibromiyalji: Vücut genelinde belirli anatomik noktalarda ağrılı hassasiyetle seyreden fibromiyalji hastalığında, ensenin etkilenmesi sonucu ense ağrısı görülebilir.

Omurga sorunları: Omurga disklerinde kayma, omur eklemlerinde zedelenme, omurlar arası disklerde fıtıklaşma gibi durumlarda omurilik ve ilişkili sinirlerin baskı altında kalmasına bağlı ense ağrısı gelişebilir.

Enfeksiyonlar: Ense bölgesindeki çeşitli dokularda gelişen enfeksiyonlarda veya derin boyun enfeksiyonlarına bağlı ortaya çıkan abselerde ense ağrısı meydana gelebilir.

Tümörler: Ense bölgesindeki sinir veya damar yapılarını sıkıştıran tümörler, ense ağrısı olarak belirti gösterebilir.

ENSE AĞRISININ YANINDA TEHLİKELİ DİĞER BELİRTİLER

Belirli şikayetlerin ense ağrısına eşlik etmesi halinde daha ciddi sağlık sorunlarından şüphelenilmeli ve uzman bir hekim tarafından değerlendirilme yapılmalıdır. Aşağıdaki belirtiler ense ağrısına eşlik ettiği takdirde belirli hastalıkların işareti olabilir:

Ateş,

Baş ağrısı,

Bulantı ve kusma,

Ensede hissedilen şişlik veya kitle,

Yutma veya konuşmada güçlük,

Kol veya bacaklarda güçsüzlük, his kaybı,

Boyun hareketlerinde kısıtlılık,

İdrar tutamama,

Kola, göğse veya çeneye yayılım gösteren ağrı.

ENSE AĞRISININ GEÇMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Ense ağrısının giderilmesi için rahatsızlığa sebep olan nedenin belirlenmesi gereklidir. Yapılan teşhise bağlı olarak spesifik tedaviler uygulanabilir. Bununla birlikte, özellikle kas-iskelet problemlerine bağlı gelişen ense ağrılarında, evde uygulanabilecek birtakım tedbirlerle şikayetlerin büyük oranda giderilmesi mümkündür. Bu doğrultuda, aşağıdaki yöntemler ense ağrısını dindirmede faydalı olabilir:

Ağrı bölgesine sıcak kompres uygulamak,

Kaslarda veya bağlarda zorlanma varsa germe, çekme egzersizleri gibi fizik tedavi yöntemlerinden yararlanmak,

Ağrı kesici özellikteki ilaçlar veya kas gevşetici topikal kremleri kullanmak,

Boyun anatomisine zarar verecek tekrarlayıcı hareketlerden uzak durmak, vücudun duruşunu düzeltmek,

Sigara kullanmamak,

Düzenli egzersiz yardımıyla ense bölgesindeki kas ve bağ dokuları güçlendirmek.







