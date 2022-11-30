Enstrüman çalmak isteyenler için en iyi akustik gitar markaları ve önerileri

Akustik gitarın tarihi neredeyse antik çağlara kadar dayanıyor. Eski oymalara bile resmedildiği söylenen gitarın 1850 yıllarında günümüzde kullanılan modern hâline geldiği biliniyor. Pop, Latin ve rock müziğin temelini oluşturan bu müzik aletine ilginiz varsa ve onu çalmaya hangi modelle başlayacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. En iyi akustik gitar markalarını bulabileceğiniz listemizi inceleyerek kolaylıkla seçim yapabilirsiniz. İşte o ürünler!

1. Akla ilk gelenlerden: Ibanez Jampack Akustik Gitar Seti

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Gitar denilince akla ilk gelen markalardan biriyle listemize başlıyoruz. Ibanez Jampack Akustik Gitar Seti, yeni başlayanlar için oldukça ideal bir enstrüman. Klasik Grand Concert gövdeye sahip olan gitar, sadeliği ve kalitesiyle sizi hayal kırıklığına uğratmayacak özelliklere sahip. Set içerisinde Ibanez akustik gitar, akort cihazı, kayış, taşıma çantası, pena ve aksesuar çantası bulunuyor. Her ayrıntıyı düşünen marka, krom kaplama özel mekanizmasıyla ses istikrarını da sağlıyor. Ladin, kauri çamı ve maun ağacının birleşimiyle yapılan gitar; ses kalitesiyle de aklınızı başınızdan almayı garanti ediyor.

2. Yeni başlayanlara: Yamaha F310P Akustik Gitar Seti

Gitar çalmaya yeni başlayanlar için harika bir önerimiz var: Yamaha F310P Akustik Gitar Seti! Ürün, gitarı kolay öğrenebilmeniz için tüm aksesuarlarıyla geliyor. Üstelik Yamaha markasının yıllanmış tecrübesi de cabası! Gövde kısmı gül ağacından, arka ve yanlar merantiden, sap kısmı ise nato ağacından üretiliyor. Ses kalitesiyle de en çok tercih edilen modeller arasında ilk sıralara yerleşiyor. Set içerisinde taşıma kılıfı, askı, tel, kapo, tel çevirici, akort düdüğü ve üç adet penası bulunuyor. Kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutulan gitar, hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

3. Akustik gitarda kalite arayanlara: Fender CD-60SCE Dreadnought Black Elektro Akustik Gitar

"En iyi akustik gitar hangisi?" diye merak ediyorsanız Fender markasının bu modeliyle mutlaka tanışmalısınız! Sesi ve kalitesiyle sadece yeni başlayanların değil, profesyonellerin de tercihi olan Fender CD-60SCE Dreadnought Black Elektro Akustik Gitar, özellikleriyle hayallerinizin de ötesine geçiyor. Ladin ve maun ağacından üretilen gitar, siyah rengiyle oldukça şık görünüyor. Dâhili akort cihazı ise özellikle yeni başlayanların işini epeyce kolaylaştırıyor. Fişe takmaya hazır hâlde gelen akustik gitarın ses kalitesi, özel tasarlanmış gövdesiyle daha net ve artırılmış olarak duyulabiliyor. Öğrenmeyi ve çalmayı kolaylaştıran tasarımıyla da dikkat çekiyor.

4. Vintage görünümlü modelleri sevenlere: Epiphone Pro-1 Akustik Gitar

Akustik gitar markaları içerisinde en çok tercih edilen Epiphone, harika bir modeliyle listemize giriyor. Epiphone Pro-1 Akustik Gitar, vintage görünümü ve kalitesiyle yeni başlayanların tercihi olduğu kadar profesyonellerin de severek kullanacağı müzik aletleri arasında yer alıyor. Ladin, ahşap ve maun ağacı birleşimiyle üretilen akustik gitarın net ve kaliteli sesi, kullanıcılar tarafından da onaylanıyor. Gitarın gövdesinde bulunan köprü, ayarlanabiliyor. Hafifliği ve kolay kullanımı sebebiyle ilk tercih edilen markalar arasında bulunan Epiphone'un modeline mutlaka bir göz atın!

5. Gitar öğrenmeye başlayacak genç kızlara: Valencia GRA1KCPK Pembe Akustik Gitar Seti

Akustik gitar önerileri arasında özellikle genç kızlara hediye edebileceğiniz ya da kendiniz için alabileceğiniz bir model arayışınız varsa sıradaki tavsiyemiz tam size göre! Valencia GRA1KCPK Pembe Akustik Gitar Seti, yeni başlayacak olan gençler için tasarlanmış özel bir set. Kursa gitmeye gerek kalmadan DVD eğitimiyle kendi başınıza ilerlemenizi de sağlayan set içerisinde yeni öğrenecekler için tüm aksesuarlar mevcut. Gitar askısı, kılıfı, eğitim DVD’si ve sticker ile gelen gitar, tam bir fiyat/performans ürünü. Nato ve gül ağacından yapılan enstrümanın ses kalitesi de oldukça iyi.

6. Mavinin büyüsüne kapılanlara: Washburn WA90CBLB Akustik Gitar

Gitar alırken kaliteyi göz önünde bulunduranlara Washburn markası yılların tecrübesiyle cevap veriyor. Washburn WA90CBLB Akustik Gitar, dayanıklı yapısı ve kalitesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel gövde tasarımı sayesinde akustik gitara yeni başlayanların bile rahatlıkla kullanabileceği gitar, parlak mavi rengiyle göz dolduruyor. Son teknolojiyle üretilen Washburn gitarlar hem yüksek hem net bir ses sunuyor. Ayrıca gövde üzerinde bulunan krom köprü ile tellerin daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını garanti ediyor. Ihlamur ve gül ağaçlarının birleşimiyle üretilen akustik gitarı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

7. Klasik görünümlü modelleri sevenlere: Fender Squier SA-105CE Dreadnought Cutaway Natural Elektro Akustik Gitar

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Gitar markaları arasında en çok tavsiye edilen Fender, klasik görünümü ve sade tasarımıyla öne çıkan harika bir modeliyle daha karşınızda! Fender Squier SA-105CE Dreadnought Cutaway Natural Elektro Akustik Gitar hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için ideal modellerden biri. Karmaşık olmayan yapısı ve özel tasarım gövdesiyle özellikle yeni öğrenenlere büyük kolaylık sağlıyor. Doğal rengiyle göz kamaştıran, akçaağaçtan yapılan akustik gitarın kaliteli ve net bir sesi var. Sağlam yapısıyla da uzun yıllar kullanılmaya uygun olan enstrümanın kullanıcı yorumları da oldukça iyi.

8. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Midex XC-200BK Kesik Kasa Siyah Akustik Gitar

Full set akustik gitar tavsiyesi arayanlar için özel bir ürün var sırada. Yeni başlayanların da en az profesyoneller kadar çok seveceği Midex XC-200BK Kesik Kasa Siyah Akustik Gitar, şıklığı ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Set içerisinde gitarınızı darbelerden korumak ve her yere kolayca taşımak için kullanabileceğiniz taşıma çantası, akort cihazı, kapo, omuz askısı ve pena gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aksesuarları bulunuyor. Şık bir tasarıma sahip olan enstrüman, enstrümanı çalmayı öğrenirken de büyük kolaylık sağlıyor. Ihlamur ve gül ağacı birleşiminden yapılan akustik gitar, yanınızdan hiç ayrımadığınız en yakın arkadaşınız olacak!

9. Ekstra aksesuar almak istemeyenlere: Martin Smith 6 Akustik Gitar Süper Kit

Yeni başlayanların en büyük korkusu, aksesuar seçimi sırasında yaşanıyor. Sizi bu dertten kurtaracak bir önerimiz var. Martin Smith 6 Akustik Gitar Süper Kit, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarlarla birlikte geliyor. Fiyat olarak da cazip olan ürün, neredeyse her bütçeye uygun. Modelin doğal ahşap rengi dışında farklı renk seçenekleri de mevcut. Set içerisinde taşıma kılıfının yanında metal akort burgusu, gitar akort aleti, gitar standı, omuz askısı, penalar, pena kılıfı ve teller bulunuyor. Gitarı kolay akort etmek ve uzun süre gitarın akordunu korumak için gerekli aksesuarı bulunan set, size büyük kolaylık sağlayacak.

10. Ses kalitesine önem verenler için: Takamine GD11M NS Natural Satin Akustik Gitar

"Akustik gitar mı, klasik gitar mı?" gibi bir ikilemde kaldıysanız sıradaki önerimizle son kararınızı kolaylıkla verebilirsiniz. Takamine GD11M NS Natural Satin Akustik Gitar, klasiklerle aynı görünüyor olsa da ses kalitesiyle klasik gitardan ayrılıyor. Tamamen doğal maun ağacından yapılan gövdesi, saten ve mat lakeyi birlikte kullanarak şık ama klasik bir görünüm elde etmeyi başarıyor. Üstelik Talamine gitar, yüksek perdelere ulaşırken zorluk yaşamamanız için özel tasarlanmış bir gövdeye sahip. Gül ağacından yapılan klavyesi ise hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için uygun.