İşte enteresan sorular ve cevapları...

1 / 22 YILDIRIMDAN ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLEBİLİR Mİ? Bu pratik olmamasına rağmen mümkündür ama enerji depolamak bir problem oluşturabilir.

2 / 22 TAVUKLAR NEDEN UÇAMAZ? Yaban tavukları aslında uçabilir. Diğerleri ise binlerce yıldır boyutları için besledikleri bir ağacın tepesinden atlayıp uçmaktan fazlası için çok ağırlardır. Kanatları daha fazlasını kaldıramayabilir.

3 / 22 EVRENDEKİ EN SOĞUK YER NERESİDİR? Evrendeki en soğuk yer yüzünden 5000 ışıkyılı uzaklıktaki Boomerang Nebula'da bir toz ve gaz bulutudur.

4 / 22 Buradaki sıcaklık -272 olarak tahmin ediliyor.

5 / 22 SUYA ALERJİMİZ OLABİLİR Mİ? Hayır. Alerjiler, bağışıklık sistemindeki antikorların bu maddeye saldırması sonucu oluşur.

6 / 22 Suya bağlı olan hiçbir antikor yoktur.

7 / 22 KURŞUN GEÇİRMEZ CAM NASIL YAPILIR? Buna kurşuna dayanıklı cam demek daha doğru olur. Çünkü bu camlar bir şeyin içine girmesine karşı dayanıklıdır.

8 / 22 Ancak aynı yere bir dizi mermi fırlatılması bu camların da kırılmasına yol açacaktır. Bu camlar genelde cam tabakalar arasına deforme olabilen polikarbonat plastik tabakası koyarak yapılır.

9 / 22 Merminin etkisiyle dıştaki cam katman kırılır; bu da enerjiyi daha geniş bir alana yayar.

10 / 22 Böylelikle plastik katman biraz esner ama kırılmaz.

11 / 22 TOHUMLAR HANGİ YÖNE BÜYÜYECEKLERİNİ NASIL BİLİRLER? Tüm bitkiler yerçekimsel alanın yönünü hisseder ve ona göre kendilerini ayarlarlar.

12 / 22 Buna yerçekimine göre hareket etme denir.

13 / 22 SUMO GÜREŞÇİLERİ NEDEN BU KADAR ŞİŞMANDIR? Newton'un ikinci hareket kuralı olan hız=güç/hacim eşitliğine göre ne kadar ağır olursanız rakibinizin sizi yerinizden oynatabilmesi için o kadar güç kullanması gerekir.

14 / 22 En şişman Sumo güreşçisi 267 kiloydu.

15 / 22 NEDEN YAŞLI ADAMLAR SAÇLARINI KAYBEDERKEN BURUN KULLARI ÇOĞALMAYA DEVAM EDER? Erkeklerin kelleşmesinin sebebi DHT ya da dihydro testesteron hormonudur.

16 / 22 Bunun vücuduna çok fazla etkisi vardır ve bunlardan birinin de burun deliklerindeki kılların kaybedilmesinin engellemek olduğu düşünülüyor.

17 / 22 EVREN NEDEN YAPILMIŞTIR? Bu 21.yüzyılda bilimin karşı karşıya olduğu en büyük sırlardan biridir.

18 / 22 Büyük patlamadan kalan ısı ile ilgili son yapılan araştırmalar atomlardan oluşan maddelerin Evren'deki tüm maddenin sadece yüzde bir veya ikisini oluşturduğunu gösterdi.

19 / 22 EKMEK PİŞERKEN YUMUŞAYIP BAYATLARKEN NEDEN SERTLEŞİR? Bununla ilgili yazılmış çok fazla kitap vardır. Ekmekle ilgili en temel cevap undaki nişasta kristallerinin pişme aşamasında su çekip yumuşamasıdır.

20 / 22 Bu yumuşayan nişasta retrogradasyon adı verilen bir kaç günlük süre sonrasında tekrar kristalleşir ve bu da ekmeğin sertleşmesini sağlar.

21 / 22 Bisküvilerdeki nişasta da bu aşamadan geçer fakat bisküvide var olan şeker bunu tersine çevirir ve havadan nem alarak bisküvinin yumuşamasını sağlar.