İşte enteresan sorular ve cevapları...
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YILDIRIMDAN ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLEBİLİR Mİ?
Bu pratik olmamasına rağmen mümkündür ama enerji depolamak bir problem oluşturabilir.
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TAVUKLAR NEDEN UÇAMAZ?
Yaban tavukları aslında uçabilir. Diğerleri ise binlerce yıldır boyutları için besledikleri bir ağacın tepesinden atlayıp uçmaktan fazlası için çok ağırlardır. Kanatları daha fazlasını kaldıramayabilir.
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EVRENDEKİ EN SOĞUK YER NERESİDİR?
Evrendeki en soğuk yer yüzünden 5000 ışıkyılı uzaklıktaki Boomerang Nebula'da bir toz ve gaz bulutudur.
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Buradaki sıcaklık -272 olarak tahmin ediliyor.
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SUYA ALERJİMİZ OLABİLİR Mİ?
Hayır. Alerjiler, bağışıklık sistemindeki antikorların bu maddeye saldırması sonucu oluşur.
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Suya bağlı olan hiçbir antikor yoktur.
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KURŞUN GEÇİRMEZ CAM NASIL YAPILIR?
Buna kurşuna dayanıklı cam demek daha doğru olur. Çünkü bu camlar bir şeyin içine girmesine karşı dayanıklıdır.
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Ancak aynı yere bir dizi mermi fırlatılması bu camların da kırılmasına yol açacaktır. Bu camlar genelde cam tabakalar arasına deforme olabilen polikarbonat plastik tabakası koyarak yapılır.
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Merminin etkisiyle dıştaki cam katman kırılır; bu da enerjiyi daha geniş bir alana yayar.
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Böylelikle plastik katman biraz esner ama kırılmaz.
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TOHUMLAR HANGİ YÖNE BÜYÜYECEKLERİNİ NASIL BİLİRLER?
Tüm bitkiler yerçekimsel alanın yönünü hisseder ve ona göre kendilerini ayarlarlar.
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Buna yerçekimine göre hareket etme denir.
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SUMO GÜREŞÇİLERİ NEDEN BU KADAR ŞİŞMANDIR?
Newton'un ikinci hareket kuralı olan hız=güç/hacim eşitliğine göre ne kadar ağır olursanız rakibinizin sizi yerinizden oynatabilmesi için o kadar güç kullanması gerekir.
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En şişman Sumo güreşçisi 267 kiloydu.
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NEDEN YAŞLI ADAMLAR SAÇLARINI KAYBEDERKEN BURUN KULLARI ÇOĞALMAYA DEVAM EDER?
Erkeklerin kelleşmesinin sebebi DHT ya da dihydro testesteron hormonudur.
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Bunun vücuduna çok fazla etkisi vardır ve bunlardan birinin de burun deliklerindeki kılların kaybedilmesinin engellemek olduğu düşünülüyor.
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EVREN NEDEN YAPILMIŞTIR?
Bu 21.yüzyılda bilimin karşı karşıya olduğu en büyük sırlardan biridir.
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Büyük patlamadan kalan ısı ile ilgili son yapılan araştırmalar atomlardan oluşan maddelerin Evren'deki tüm maddenin sadece yüzde bir veya ikisini oluşturduğunu gösterdi.
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EKMEK PİŞERKEN YUMUŞAYIP BAYATLARKEN NEDEN SERTLEŞİR?
Bununla ilgili yazılmış çok fazla kitap vardır. Ekmekle ilgili en temel cevap undaki nişasta kristallerinin pişme aşamasında su çekip yumuşamasıdır.
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Bu yumuşayan nişasta retrogradasyon adı verilen bir kaç günlük süre sonrasında tekrar kristalleşir ve bu da ekmeğin sertleşmesini sağlar.
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Bisküvilerdeki nişasta da bu aşamadan geçer fakat bisküvide var olan şeker bunu tersine çevirir ve havadan nem alarak bisküvinin yumuşamasını sağlar.
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Kek ise tarifine bağlı olarak hem sertleşir hem yumuşar.Eğer malzemeleri arasında şeker var ise yumuşaması muhtemeldir.
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