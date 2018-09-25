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Enteresan sorular ve cevapları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gün içinde defalarca karşılaştığımız fakat nasıl ya da neden gerçekleştiğine dikkat etmediğimiz olayları irdelemeye ne dersiniz?

İşte enteresan sorular ve cevapları...

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YILDIRIMDAN ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLEBİLİR Mİ?

YILDIRIMDAN ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLEBİLİR Mİ?
Bu pratik olmamasına rağmen mümkündür ama enerji depolamak bir problem oluşturabilir.
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TAVUKLAR NEDEN UÇAMAZ?

TAVUKLAR NEDEN UÇAMAZ?
Yaban tavukları aslında uçabilir. Diğerleri ise binlerce yıldır boyutları için besledikleri bir ağacın tepesinden atlayıp uçmaktan fazlası için çok ağırlardır. Kanatları daha fazlasını kaldıramayabilir.
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EVRENDEKİ EN SOĞUK YER NERESİDİR?

EVRENDEKİ EN SOĞUK YER NERESİDİR?
Evrendeki en soğuk yer yüzünden 5000 ışıkyılı uzaklıktaki Boomerang Nebula'da bir toz ve gaz bulutudur.
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Buradaki sıcaklık -272 olarak tahmin ediliyor.
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SUYA ALERJİMİZ OLABİLİR Mİ?

SUYA ALERJİMİZ OLABİLİR Mİ?
Hayır. Alerjiler, bağışıklık sistemindeki antikorların bu maddeye saldırması sonucu oluşur.
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Suya bağlı olan hiçbir antikor yoktur.
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KURŞUN GEÇİRMEZ CAM NASIL YAPILIR?

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM NASIL YAPILIR?
Buna kurşuna dayanıklı cam demek daha doğru olur. Çünkü bu camlar bir şeyin içine girmesine karşı dayanıklıdır.
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Ancak aynı yere bir dizi mermi fırlatılması bu camların da kırılmasına yol açacaktır. Bu camlar genelde cam tabakalar arasına deforme olabilen polikarbonat plastik tabakası koyarak yapılır.
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Merminin etkisiyle dıştaki cam katman kırılır; bu da enerjiyi daha geniş bir alana yayar.
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Böylelikle plastik katman biraz esner ama kırılmaz.
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TOHUMLAR HANGİ YÖNE BÜYÜYECEKLERİNİ NASIL BİLİRLER?

TOHUMLAR HANGİ YÖNE BÜYÜYECEKLERİNİ NASIL BİLİRLER?
Tüm bitkiler yerçekimsel alanın yönünü hisseder ve ona göre kendilerini ayarlarlar.
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Buna yerçekimine göre hareket etme denir.
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SUMO GÜREŞÇİLERİ NEDEN BU KADAR ŞİŞMANDIR?

SUMO GÜREŞÇİLERİ NEDEN BU KADAR ŞİŞMANDIR?
Newton'un ikinci hareket kuralı olan hız=güç/hacim eşitliğine göre ne kadar ağır olursanız rakibinizin sizi yerinizden oynatabilmesi için o kadar güç kullanması gerekir.
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En şişman Sumo güreşçisi 267 kiloydu.
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NEDEN YAŞLI ADAMLAR SAÇLARINI KAYBEDERKEN BURUN KULLARI ÇOĞALMAYA DEVAM EDER?

NEDEN YAŞLI ADAMLAR SAÇLARINI KAYBEDERKEN BURUN KULLARI ÇOĞALMAYA DEVAM EDER?
Erkeklerin kelleşmesinin sebebi DHT ya da dihydro testesteron hormonudur.
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Bunun vücuduna çok fazla etkisi vardır ve bunlardan birinin de burun deliklerindeki kılların kaybedilmesinin engellemek olduğu düşünülüyor.
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EVREN NEDEN YAPILMIŞTIR?

EVREN NEDEN YAPILMIŞTIR?
Bu 21.yüzyılda bilimin karşı karşıya olduğu en büyük sırlardan biridir.
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Büyük patlamadan kalan ısı ile ilgili son yapılan araştırmalar atomlardan oluşan maddelerin Evren'deki tüm maddenin sadece yüzde bir veya ikisini oluşturduğunu gösterdi.
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EKMEK PİŞERKEN YUMUŞAYIP BAYATLARKEN NEDEN SERTLEŞİR?

EKMEK PİŞERKEN YUMUŞAYIP BAYATLARKEN NEDEN SERTLEŞİR?
Bununla ilgili yazılmış çok fazla kitap vardır. Ekmekle ilgili en temel cevap undaki nişasta kristallerinin pişme aşamasında su çekip yumuşamasıdır.
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Bu yumuşayan nişasta retrogradasyon adı verilen bir kaç günlük süre sonrasında tekrar kristalleşir ve bu da ekmeğin sertleşmesini sağlar.
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Bisküvilerdeki nişasta da bu aşamadan geçer fakat bisküvide var olan şeker bunu tersine çevirir ve havadan nem alarak bisküvinin yumuşamasını sağlar.
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Kek ise tarifine bağlı olarak hem sertleşir hem yumuşar.Eğer malzemeleri arasında şeker var ise yumuşaması muhtemeldir.
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Yıldırım tavuk

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