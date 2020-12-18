Epic Games Store 60 TL'lik Epic kuponu veriyor!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmayı Yılbaşı Tatili İndirimi ile farklı bir hale getirdi. Epic Games, her perşembe günü dağıttığı ücretsiz oyunları 17 Aralık'tan başlayarak her gün dağıtmaya karar verdi. Bu anlamda dün ilk Epic Games Store ücretsiz oyunu dağıtıldı. Bu oyun, Cities: Skylines oldu. Fakat gözden kaçan bir detay daha vardı; O da 60 TL değerindeki Epic Games Store kuponuydu.

60 TL'LİK EPİC GAMES STORE KUPONU GELDİ

Epic Games kuponu diğer oyun mağazalarında yer alan kuponlar gibi oyuncuların ilgisini çekiyor. Epic Games Store 15 günlük ücretsiz oyunlarla birlikte 60 TL'lik Epic kuponu da sundu. Bu kupon, 79,99 TL'nin üzerinde olan herhangi bir oyunda kullanılabiliyor.

EPİC GAMES KUPONU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

60 TL'lik Epic Games Store kuponu, 7 Ocak 2021'e kadar kullanılabilecek. Bu sırada Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam edecek. Ayrıca bu noktada belirtmemiz gerek; Cities: Skylines'ın ücretsiz olmasıyla birlikte sızdırılan 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi'nin gerçek olmadığı da görüldü.

