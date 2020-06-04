Epic Games Store iOS ve Android platformlarında

Aslında bu bir süredir dillendirilen bir şey. İlk kez 2018 yılında bu konu gündeme gelmişti. Ancak bu ilk defa bu kadar üst telden dillendirildi. Bunun şirketin daha geniş çevrelerce tanınmasına aracı olacağını dillendiren CEO Sweeney tüm geliştiricilerden bu konuda destek beklediğini açıkladı. 2020 yılı içerisinde bakalım Epic Store’u Android ve iOS’te görebilecek miyiz?

Bildğiniz gibi Epic Games, Steam’in liderliğindeki dijital oyun pazarına 2018 yılında giriş yaptı. Bu zamana kadar aslında platform çok da bilinmiyordu. Ancak 2020 yılında Koronavirüs sebebiyle insanların oyun sektörüne ilgisinin artması platformun giderek ünlenmesine sebep oldu. Tim Sweeney platformun oyunculara yeni türleri sevdirdiğini söyledi. Buna ek olarak Sweeney, oyunların belli bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduktan sonra Steam gibi bulundukları diğer platformlardaki satışlarını artırdıklarını ifade etti. Yani Epic Games Store GTA 5’i ücretsiz olarak sunduktan sonra Steam’deki GTA 5 satışları da giderek arttı.