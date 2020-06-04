Epic Games Store iOS ve Android platformlarında

Aslında bu bir süredir dillendirilen bir şey. İlk kez 2018 yılında bu konu gündeme gelmişti. Ancak bu ilk defa bu kadar üst telden dillendirildi. Bunun şirketin daha geniş çevrelerce tanınmasına aracı olacağını dillendiren CEO Sweeney tüm geliştiricilerden bu konuda destek beklediğini açıkladı. 2020 yılı içerisinde bakalım Epic Store’u Android ve iOS’te görebilecek miyiz?
Bildğiniz gibi Epic Games, Steam’in liderliğindeki dijital oyun pazarına 2018 yılında giriş yaptı. Bu zamana kadar aslında platform çok da bilinmiyordu. Ancak 2020 yılında Koronavirüs sebebiyle insanların oyun sektörüne ilgisinin artması platformun giderek ünlenmesine sebep oldu. Tim Sweeney platformun oyunculara yeni türleri sevdirdiğini söyledi. Buna ek olarak Sweeney, oyunların belli bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduktan sonra Steam gibi bulundukları diğer platformlardaki satışlarını artırdıklarını ifade etti. Yani Epic Games Store GTA 5’i ücretsiz olarak sunduktan sonra Steam’deki GTA 5 satışları da giderek arttı.
Hatırlayacağınız üzere Epic Games her hafta perşembe günü özel bir oyunu ücretsiz olarak sunmayı vaat ediyor. Bu çerçevede GTA V ücretsiz olarak yayınlanmış ve site çökmüştü. Şu sıralar Borderlands: The Handsome Collection ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu oyunu henüz indirmediyseniz 4 Haziran saat 17.59’a kadar süreniz var. Yakın zamanda da oldukça güzel bir kampanya başlayacak. Total War Saga: TROY 13 Ağustos’ta Epic Games Store’a özel olarak yayınlanacak. Bununla birlikte oyun bu mağazaya özel olarak 24 saat boyunca ücretsiz kalacak.
Borderlands: The Handsome Collection ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki adımları takip edin.
lk olarak oyunu indirmeniz için Epic Games Store’un buradaki sayfasına gidin.
Sayfanın sağ alt kısmında Yükle butonu mevcut. Buraya tıklayın.
Eğer hesabınız yoksa hesap açarak giriş yapın. Zaten bir hesabınız varsa hesabınız ile giriş yapın.
Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın.
Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse başlatıcıyı kurun.
Epic Games Launcher’ı açın.
Epic Games Store tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan Borderlands Handsome Collection oyununu ücretsiz indirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum