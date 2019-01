Epic Games Store'un vereceği yeni ücretsiz oyun belli oldu

Oyunu kaçırdıysanız üzülmeyin. Epic Games, her ay iki farklı oyunu ücretsiz olarak duyuracağını açıkladı. İlk olarak Super Meat Boy ile başlayan kampanya, What Remains of Edith Finch ile devam ediyor. Ek olarak 10 Ocak tarihine kadar geçerli olan bedava oyuna erişim, 25 Ocak tarihinde yeni bir isimle değişecek.

What Remains of Edith Finch, 2017 yılında en sevilen oyunlardan biri olmayı başardı. Gizemli bir malikaneyi keşfederken Finch ailesinin karanlık sırlarını ortaya çıkartıyoruz. Birbirinden ilginç hikayelere adım atarken bir yandan da oyunun vermeye çalıştığı mesajı çözmeye çalışıyoruz.

Oyun, özellikle macera severlerin zamanını sonuna kadar hak ediyor. Ücretsiz olan oyuna ulaşmak için tek yapmanız gereken hesabınıza girmek ve 10-25 Ocak tarihleri arasında oyunu hesabınıza eklemek.

Epic Games, önümüzdeki haftalarda ne gibi sürprizlerin ortaya çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.