Epilasyonu daha az acıyla yapmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin!

Daha az ağrılı epilasyon elde etmenin yollarından biri regl döneminizden sonraki günlerde epilasyon yapmanız. Bu yüzden günleri hesaplamalı ve buna göre hareket etmelisiniz.

Bununla birlikte epilasyon söz konusu olduğunda, en yaygın yöntemler epilatörler, ağda ve lazer kullanmaktır. Hepsinin ortak noktası ise elbette acıdır.

Neyse ki sizin için acıyı en aza indirecek yöntemleri bir araya getirdik. Epilasyondan önce ılık bir duş almak, doğru nefes almak sizin için derlediğimiz yöntemlerden sadece ikisi. Eğer epilasyonu en az ağrıyla yapmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin.