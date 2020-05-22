Epilasyonu daha az acıyla yapmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin!

Daha az ağrılı epilasyon elde etmenin yollarından biri regl döneminizden sonraki günlerde epilasyon yapmanız. Bu yüzden günleri hesaplamalı ve buna göre hareket etmelisiniz.
Bununla birlikte epilasyon söz konusu olduğunda, en yaygın yöntemler epilatörler, ağda ve lazer kullanmaktır. Hepsinin ortak noktası ise elbette acıdır.
Neyse ki sizin için acıyı en aza indirecek yöntemleri bir araya getirdik. Epilasyondan önce ılık bir duş almak, doğru nefes almak sizin için derlediğimiz yöntemlerden sadece ikisi. Eğer epilasyonu en az ağrıyla yapmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin.
Epilasyonu en az ağrıyla yapmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin
PÜRÜZSÜZLÜK İÇİN KÖPÜK VEYA VÜCUT KREMİ
Başlamadan önce vücudunuza krem veya köpük uygulayın. Bu şekilde tüyler ve cilt daha yumuşak olacak acı çekmeyeceksiniz ve epilasyon daha pürüzsüz hale gelecektir. Köpüğü veya kremi nazikçe silin ve epilasyon işlemine başlayın.
SU GEÇİRMEZ BİR EPİLATÖR KULLANARAK EPİLASYON YAPIN
Hızlı ve ağrısız bir epilasyon elde etmek istiyorsanız duşta su geçirmez epilatörler kullanabilirsiniz. Tüyler daha yumuşaktır ve gözenekler açılır. Ayrıca, temizlik kolaydır.
AĞDADAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE PEELİNG YAPIN
İşlemden birkaç gün önce ve sonra peeling yapmak ölü cildin çıkarılmasına yardımcı olur ve batık tüyleri ortaya çıkarabilir, daha sonra çıkarılması daha kolay ve ağrısız olur. Kahverengi şekeri normal duş jeli veya zeytinyağı ile karıştırarak doğal bir peeling yapabilirsiniz.
EPİLASYONDAN ÖNCE ILIK BİR DUŞ ALIN
Sıcak buhar ve ılık su cildin gözeneklerini açar ve tüyleri yumuşatır. Epilasyondan hemen önce duş almayı seçerseniz, işlem sırasında hemen büyük bir fark görürsünüz. Ağrı daha az fark edilir ve kıllar daha kolay giderilir.
EPİLATÖRDEKİ CIMBIZ SAYISI NE KADAR FAZLA OLURSA AĞRI O KADAR AZ OLUR
Epilasyon için bir epilatör kullanıyorsanız, daha fazla cımbız olanı seçin. Bu epilatörler tüylü bölgeler üzerinde daha az vuruşa ihtiyaç duyar, çünkü aynı anda çok sayıda kıldan kurtulmanızı sağlar. Bu şekilde tahrişten kaçınabilirsiniz ve geçişler daha az acı verir.
EPİLASYON YAPARKEN DOĞRU NEFES ALIN
Epilasyon sırasında, egzersizde olduğu gibi, doğru nefes almak büyük bir fark yaratır. Başlamadan önce gerilimi serbest bırakmayı, doğal olarak nefes alıp vermeyi ve çekme sırasında büyük bir nefes almayı unutmayın. Gergin olursanız, cildiniz sıkılaşır ve epilatörün tüyleri alması daha zor olur, böylece size daha fazla acı verir.
BONUS: HANGİ BÖLGELERİN ACI VERİCİ OLDUĞUNU BİLİN
Bu sizin hayal gücünüz değil; vücudunuzdaki bazı bölgeler diğerlerine göre daha fazla incinir. Örneğin, bikini çizgisi ve koltuk altlarımızın altındaki alan en acı vericidir. Ağrı toleransınız düşükse, o kısımlarda epilasyon kullanmaktan kaçınmak ve bunun yerine tüy dökücü krem kullanmak daha iyi olacaktır.
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