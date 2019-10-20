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Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain törenlerine İran'dan 3,5 milyon kişinin katıldığı ve 104'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın Kerbela Başkonsolosu Mir Mesud Hüseyniyan, Erbain törenleri için Irak'a gelen 104 İranlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hüseyniyan, 39 kişinin trafik kazalarından, geriye kalan 65 kişinin ise çeşitli hastalıklar sonucu yaşamını yitirdiğini kaydederek, ölenlerden 96'sının sigortalı olduğunu ifade etti.

Bu sene 2,5 milyonu kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3,5 milyon İranlının Erbain törenleri için Irak'a gittiği bildirildi.

- Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN

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