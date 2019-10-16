Erbaş, Arjantin Büyükelçisi ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için harekat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile makamında bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Arjantin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanlara yönelik faaliyetlerde iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için onlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Şu anda o terör örgütlerine yönelik harekat yapıyoruz. Tabii ki her ülkeyi bu noktada yanımızda görmeyi ve desteğini almayı arzu ederiz. Dolayısıyla Arjantin'in bu konudaki yaklaşımı bizim için çok değerlidir, çok önemlidir."