Erbil'deki ABD üssünde bomba yüklü İHA saldırısı! Üste yangın çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile Harir Üssü'ne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı nedeniyle üssün yakıt deposunda yangın çıktığı kaydedildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Açıklamada, ayrıca "üssün 20 Ekim'de boşaltıldığı" bilgisine yer verildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Harir'deki üsse dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığını belirtmişti. Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

KONVOYA DA SALDIRI YAPILDI

Musul kentinde ise ABD ve Irak ordusundan oluşan bir askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Irak Terörle Mücadele Birimi ve ABD askerlerinin bulunduğu konvoya Musul Barajı yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması ile düzenlenen saldırıda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar arttı. Saldırılarını çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi. (AA-İHA)





