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Erciyes-2019 tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de konuşlu 1’inci Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla başladı.Kayseri 1’inci Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2019 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı kapsamında 7 Türk, 2 Azeri, 1 Gürcü ve 2 Pakistanlı 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına 4 bin fit yükseklikten paraşütle iniş yaptı.

Kayseri’de konuşlu 1’inci Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla başladı.
Kayseri 1’inci Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2019 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı kapsamında 7 Türk, 2 Azeri, 1 Gürcü ve 2 Pakistanlı 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına 4 bin fit yükseklikten paraşütle iniş yaptı. 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de tatbikata katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı
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