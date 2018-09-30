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Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

ERCİYES Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.
Erciyes Dağı'nda sabah başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkiine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santim arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı da düştü.

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Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdıErciyes'e mevsimin ikinci karı yağdıErciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

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