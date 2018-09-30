Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes Dağı'nda sabah başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkiine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santim arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı da düştü.

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