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Erciyes’te kar sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı’nda dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, işletmecilerde yağan karda yuvarlanarak, yüzünü karla yıkadı.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda dün geceden beri etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Erciyes Dağı’nda dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, işletmecilerde yağan karda yuvarlanarak, yüzünü karla yıkadı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda dün geceden beri etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Pistlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Erciyes’te, işletme sahibi Veysel Değirmenci de, karda yuvarlanarak ve yüzünü karla yıkayarak sevincini gösterdi.
Değirmenci, “Bu gece itibariyle Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı. Yağan kar bizi çok sevindirdi. Kar kalınlığı ad gün geçtikçe çoğalacak. Kayak yapılabilmesi için pistlerde 35-40 santimetre kar olması gerekiyor. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Yapan kar bütün alanları kapladı. Kış turizmi kar yağdıkça güzelleşiyor. Kar yağdıkça işlerimiz güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir sezon bekliyoruz”
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da yağan karın kayak sezonunu açıldığına işaret ettiğini söyledi. Cıngı, “Özellikle dağ ve kış sporlarına meraklı kitlenin heyecanla beklediği gibi çok şükür ülkemiz geçtiğimiz gün itibariyle yoğun bir yağış aldı. Erciyes Kayak Merkezi’mizde bu iklimden istifade etti ve çok güzel bir kar yağışına şahit olduk. Bu kar yağışı kayak sezonunun başladığının, bugünden itibaren çok kısa süre içerisinde misafirlerimizin Erciyes’te emsalsiz pistlerde kayak yapabileceğinin de bir işareti olmuş oldu. Yaz mevsimini çok yoğun bir alt yapı çalışmasıyla, pazarlama çalışmasıyla ve tanıtımla geçirdik. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalar aslında kışın Aralık döneminden itibaren Mayısa kadar devam eden sezonumuzu verimli ve daha fazla insanımızın ziyaret edebileceği bir ortamda geçirmekti. Bu yağışla kış mevsiminin başlamış olması ile beraber önümüzde geçireceğimiz kış sezonu da başarılı ve güzel, tün dünyadan binlerce insanın gelip kayak yaptığı, ülkemizde bütün vilayetlerimizden birçok misafirimizin Erciyes’e gelip unutulmaz anlar geçireceği bir dönem olarak bekliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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