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Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 03:12 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan CHP'li eski vekil Erdal Aksünger, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi.

Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması yaptı.

CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, tepki çeken ifadelere imza attı.

cnn türk

"PYD BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksunger, PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

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