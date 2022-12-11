Erdal Uğurlu neden öldü, hastalığı neydi? Erdal Uğurlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? 57 yaşında vefat etti!

Sanatçı Erdal Uğurlu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bunun ardından Erdal Uğurlu'nun hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Erdal Uğurlu neden öldü, hastalığı neydi? Erdal Uğurlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

ERDAL UĞURLU KİMDİR?

8 Ocak 1965 Ankara doğumlu Erdal Uğurlu 57 yaşında vefat etti. 1975'de girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nden 1984'te mezun oldu. 1984-1989 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist ve baş dansçı olarak, 1989 yılında geçiş yaptığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde de baş dansçı olarak birçok eserde dans etti.

1994 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne ilk tek perdelik çalışması olan “Vesaire”nin (Vivaldi) koreografisini yapan sanatçı, aynı yıl bu eserin bir bölümüyle Hannover’de düzenlenen Uluslararası Koreograflar Yarışması’nda finale kaldı.

Erdal Uğurlu, 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım' gibi tiyatro oyunlarında oyuncu ve koreograt olarak yer almıştı.

Erdal Uğurlu'nun neden öldüğüne ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.



