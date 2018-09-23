Erdoğan, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşecek

Yeneroğlu, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin temel amacının Türk-Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Erdoğan, ziyareti kapsamında ilk gün, Almanya'nın büyük şirketlerinin CEO'larını ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek." dedi.

Türkiye ve Almanya ilişkilerinin benzersiz olduğunu belirten Yeneroğlu, başka hiçbir ülkede 3 milyondan fazla Türk nüfusunun yaşamadığını, Almanya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri olduğunu hatırlattı.

AYNUR EKİZ - AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında Almanya'nın büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geleceğini bildirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Dışişleri Bakanlığı dönemindeki son Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğini anımsatan Yeneroğlu, bu ziyaretin iade-i ziyaret olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini iyi bir noktaya getirmek istediğini anlatan Yeneroğlu, "Devlet ziyaretinin temelinde, ilişkilerin arzu edilen eski seviyeye, Türk Alman ilişkilerinin tarihi geçmişine yakışır bir noktaya getirilmesi amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Türkiye arasında 3 yıldan bu yana yaşanan sıkıntılara işaret eden Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin, gerginliği noktalamayı amaçlayan, önemli bir başlangıç niteliğindeki devlet ziyareti olduğunu vurguladı.

"Almanya, son zamanlarda buna yönelik bazı adımlar attı ama PKK terör örgütü, önümüzdeki günlerde de göreceğimiz gibi, Almanya'nın her yerinde eylemlerini yapacak. Bu noktada Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamasının gereği, terör örgütünü DEAŞ gibi değerlendirip, nasıl onların üzerine gittiyse aynı şekilde PKK'nın da üzerine gitmesi gerekiyor. Alman kamuoyunda nasıl Türkiye ile ilgili olumsuz bir algı varsa, Türkiye kamuoyunda da Almanya ile ilgili olumsuz bir algı var. İki tarafın da ortak çabası, halklarda bu algının ortadan kalkması, devletler arası ilişkinin çok daha iyi bir seviyeye taşınmasının zemininin hazırlanması olmalı. O nedenle bu ziyaretin önemli bir sınav olacağını düşünüyoruz."

Türk kamuoyunda, Almanya'nın PKK terör örgütünün üzerine yeterince gitmediği şeklinde bir algı olduğuna da dikkati çeken Yeneroğlu, şöyle devam etti:

- Almanya, somut adımlar atmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, "Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili yapılan görüşmelerde olağanüstü olumlu bir rol oynadığını saptıyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine Yeneroğlu, bunun olumlu bir adım olduğunu ancak ötesine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın bu konuda somut adımlar atmasının önemine işaret eden Yeneroğlu, Suriye'nin yeniden inşası noktasında mali programların ortaya konulması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin, Suriye'de güvenli bölgelerin inşası anlamında ciddi mali desteğe ihtiyacı olacağını vurgulayan Yeneroğlu, "Almanya üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

Almanya'da yükselen ırkçı akımlara da değinen Mustafa Yeneroğlu, "Almanya için mülteci meselesi, çok önemli bir gündem maddesi. Türkiye'ye yeni bir mülteci akımının başlamaması ve sorunun Suriye'de çözümü noktasında, Almanya üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." diye konuştu.

- Alman CEO'lar, Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Ekim ayında Almanya'dan Türkiye'ye önemli ziyaretlerin gerçekleşeceğini açıklayan Yeneroğlu, "Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in başkanlığında 86 işadamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon Türkiye'ye gelecek." bilgisini paylaştı.

Bu ziyaretin Almanya'nın Türkiye'ye ve Türk yatırımlarına verdiği önemi ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydeden Yeneroğlu, ziyaretlerin karşılıklı olarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de 7 binin üzerinde Alman şirketinin varlığına dikkati çeken Yeneroğlu, bu şirketlerin 150 bine yakın istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.

