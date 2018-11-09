İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Namaz çıkışında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, bazılarıyla fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, namazın ardından çalışmalarını gerçekleştirmek için cami yakınında bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum