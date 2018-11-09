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Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Namaz çıkışında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, bazılarıyla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, namazın ardından çalışmalarını gerçekleştirmek için cami yakınında bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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