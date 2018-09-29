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Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Köln şehrinde cami açılışında konuştu. Erdoğan, "Mesut Özil'imiz, İlkay Gündoğan'ımız bir fotoğraf çekindik diye dışlandı. Ben bunu Cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim" dedi.

Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'de inşa edilen DİTİB Merkez Camisi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hamd olsun kritik bir dönemde son derece verimli, son derece olumlu bir görüşme yaptık. Merkel ve Steinmeier ile görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Alman yatırımcılarla yeni yatırımları görüştük. İki günlük görüşmelerin Almanya ile köklü ilişkileri daha da perçinlediğini düşünüyorum. Almanya ile yeni dönemde ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerekiyor. Her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz."

"Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya'da yaşayan 3.5 milyon insanımızın hissedeceğini düşünüyorum. Bugün burada hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Kimi dar görüşlü çevreler bu caminin inşaasına karşı çıkmışlardı. Bu protestolara rağmen, birçok Alman siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi bu caminin yapılması için teşvik etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Farklı dinden, farklı ülkelerdeki dostlarımız da birçok destek verdi. Marjinal çevrelerden gelen tehditlerden çekinmeden çalışan işçilerimiz Almanya'ya böyle güzel bir eser sundular."

'DEAŞ FİLAN BUNUN İSLAM İLE ALAKASI YOKTUR'

"Buradan feyzini, nasibini alan teröre karışmaz. İslam, barış dinidir. DEAŞ falan filan bunun İslam ile alakası yoktur. Müslümanlar bunun bilincinde olmalı. Bu bilinçle hareket etmeli. Bu eserle Türk tolumu bu toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermiştir."

"Bu kubbe altında rütbeler geçmez. İster Cumhurbaşkanı ol, ister Başbakan, Meclis Başkanı, istersen trilyarder ol burada sökmez. Omuz omuza saf tutarsın. İmam arkandan trilyarder kişi niyetine demiyor, er kişi niyetine diyor. Mezara koyunca da yanında çok durmazlar da. Yarım saat sonra herkes gider. Bu dünya böyle, azığımızı yanımızda götüreceğiz. Bu dünyada insanların derilerinin, renklerinin, ırklarının, Afrikalı ya da Avrupalı olmalarının da bir önemi yoktur."

"Kadınların ayaklarını camilerden kesiyorlar. Kadınlarımız da camilerimizde yerini alacak. Gayrimüslimlerin de buraya gelmelerine izin vermeliyiz. Onlar da gönül rahatlığı ile gelsin. Burası bizi Avrupa'nın ötekisi gibi gösterenlere inat, bu topraklarda varlığımızın timsali olmalıdır."

"Adı, iddiasıi ideolojisi ne olursa olsun teröre karışan,hiç kimsenin İslam ile alakası yoktur. İslami terör kavramı yanlış ve hatalıdır. Bu kavramı piyasaya sürenler kesinlikle iyi değildir. Terör örgütleri arasında asla ayrım yapmadık. 15 Temmuz şehitlerimizi nasıl görüyorsak, dünyanın her yerinde terör mağdurlarını aynı görüyoruz. FETÖ'nün okullarında şöyle kişiler yetişiyor. O pilotlar da çok iyiydi. Omuzları falan da epeyce doluydu. 15 Temmuz'da gelip benim vatandaşlarımı şehit ettiler, gazi ettiler. f-16'larla bombalar yağdırdılar."

"Hala stratejik ortaklarımız delil diyor, Ya ne delili! Türk mahkemeleri bunlarla ilgili kararı verdi.Sizin yargılarınızın verdiği kararlar geçerli, bizim ülkemizdekiler geçersiz. Hangi kanıtı istiyorsun daha!"

'HAZMEDEMEDİM'

"Artık isim vermeden geçemeyeceğim, bana darılır. Mesut Özil'imiz, İlkay Gündoğan'ımız bir fotoğraf çekindik diye dışlandı. Ben bunu Cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim. Bir keresinde Şansölye ile maç izliyoruz. Mesut, Türkiye'ye gol attı, birlikte alkışladık. Benim takımıma attı, ben alkışladım. Sporun güzelliği burada. Mesut Özil napıyorsun, kendi takımına gol attın demedik. İsterdik ki ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı ortak bir tavır alınsın"

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