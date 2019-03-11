Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Hakkari'yi daha da ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler ettiler. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar. Aydınlatmadan sokaklara, kaldırımlardan bahçelere kadar Hakkarili kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri hayata geçirdiler. Hakkari uzun yıllar hasretini çektiği yatırımlara kavuştu. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gördünüz mü? Belediye kamyonların teröristlere mühimmat taşımak için sizlere hizmet için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü?

EZAN SESİNE SAYGISIZLIKTA SINIR TANIMAYANLARIN ARKASINDA KİM VAR?

İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak, ahlâk düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin artık yeter demesini bekliyorum. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesiyle bastırmaya çalışan edepsiz sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayanların arkasında kim var? HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz. Bölücü terör örgütün başı zaten hepsinin başı. Hepsi beraberler. Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Müezzini tokatlıyorlar bakın. 8 Mart Kadınlar Günü dediler, Taksim'e yürüdüler, ne izin var. Gösteri ve Yürüyüş Kanunu var. Dert seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.