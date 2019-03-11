Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Hakkari'yi daha da ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler ettiler. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar. Aydınlatmadan sokaklara, kaldırımlardan bahçelere kadar Hakkarili kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri hayata geçirdiler. Hakkari uzun yıllar hasretini çektiği yatırımlara kavuştu. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gördünüz mü? Belediye kamyonların teröristlere mühimmat taşımak için sizlere hizmet için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü?
EZAN SESİNE SAYGISIZLIKTA SINIR TANIMAYANLARIN ARKASINDA KİM VAR?
İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak, ahlâk düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin artık yeter demesini bekliyorum. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesiyle bastırmaya çalışan edepsiz sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayanların arkasında kim var? HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz. Bölücü terör örgütün başı zaten hepsinin başı. Hepsi beraberler. Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Müezzini tokatlıyorlar bakın. 8 Mart Kadınlar Günü dediler, Taksim'e yürüdüler, ne izin var. Gösteri ve Yürüyüş Kanunu var. Dert seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.
ONLAR BAYRAĞIMIZI YAKTILAR BİZ İSE BAYRAKLA YÜRÜDÜK
İstiklal marşımızda ne diyor. HDP kongrelerinde biliyorsunuz istiklal marşını okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük ve yürüyoruz. Şu anda Hakkarili kardeşlerim şu ortaya koyduğu tablo sebebiyle kendilerini alkışlıyorum, şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ezana düşmanlık eden, bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.
HAKKARİ'YE 10 BİN KİŞİLİK BİR STADYUM YAPIYORUZ
Bütün bu bölgede yaptığımız yatırımlar hepinizin gözleri önünde. Son 17 yılda Doğu ve Güneydoğu'ya 290 katrilyon yatırım yaptık. Aynı şekilde Hakkari'ye 11 katrilyon yatırım yaptık. 1547 adet yeni derslik kazandırdık. Hakkari Üniversitesi'ni kurduk. 2 yıla kadar 1000 kişi kapasiteli yüksek örğretim yurdumuzu da açıyoruz. Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. İlk müjdem, şehrimize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Hakkari Stadyumu'nun proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz.