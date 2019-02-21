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Erdoğan'dan Kemal Derviş çıkışı: Nerede o zat?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, IMF iddialarıyla ilgili olarak CHP'ye Kemal Derviş üzerinden yüklendi.

Erdoğan'dan Kemal Derviş çıkışı: Nerede o zat?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

IMF iddiaları ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, 'O sizin döneminizdi' ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Kemal Derviş üzerinden şöyle tepki gösterdi:

Ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Nerede o zat şimdi? Kemal Derviş nerede? Onu gönderenlerin yanında, Amerika'da.

LOGO TEPKİSİ

Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar.

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Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu.


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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Derviş denizli mitingi CHP

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