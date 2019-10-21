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Erdoğan'dan TRT World Forum'da açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TRT World tarafından düzenlenen forumda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Forumun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Foruma dünyanın dört bir ucundan siyasetçi, akademisyen ve fikir liderleri katılıyor. Raporlardaki tespitler ve çözüm önerileri tüm dünya ile paylaşılacak.

"HAREKATI BAHANE EDİP KATILMAYANLAR TERÖRÜ DESTEKLİYOR"

Terörü bitirmek için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı bahane edip foruma katılmayanlar terörü destekliyor. Protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok, eğer karşıysan platform burası, gelir belgeleri ile ortaya koyarsın.

"TÜRKİYE, SADECE KARDEŞLERİYLE OLAN KADER BİRLİĞİ SEBEBİYLE ORADADIR"

Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir.

Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz.

Diplomasinin sadece güçlülerin baskı aracı olarak kullanılmaya devam edilebilmesi mümkün değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum

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