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Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 02:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, ABD basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın konuşması bir çok basın organında son dakika olarak geçildi.

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi ana sayfasında Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı.

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASI, SUUDİ ARABİSTAN'IN 'ARBEDE' İDDİASINI YALANLADI"

Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ERDOĞAN, SUUDİLERİN CİNAYETİ PLANLADIĞINI SÖYLEDİ"

Kaşıkçı olayını ilk günden bu yana yakından takip eden New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi.

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASI ULUSLARARASI BİR COŞKU UYANDIRDI"

Erdoğan'ın yeni birtakım detaylar sunduğuna ve daha önce medyaya sızan iddiaları onayladığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

AP, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SIK SIK FLAŞ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında belirli ifadelerini flaş veren Associated Press (AP) haber ajansı da konuşmanın videosunu ve geniş bir özetini servis etti.

CNN, İNTERNET SİTESİNDEN CANLI AKTARDI

CNN yayın kuruluşu da Erdoğan'ın konuşması sırasında sitesinde anlık güncellemeler verdi.

ERDOĞAN'IN KAŞIKÇI OLAYINI ELE ALMA ŞEKLİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Amerikalı basın kuruluşları genel olarak, Erdoğan ve Türkiye'nin Kaşıkçı olayını ele alma şeklinin ve "Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırma politikasının" başarıya ulaştığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD erdoğan açıklama Cemal Kaşıkçı

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