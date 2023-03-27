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Erdoğan örnek gösterince yeniden gündem oldu! Gözler o mahalleye çevrildi: Bir istekleri var! "Beklediğimizden iyi geldi"

27.03.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 300 bin konut dönüştürüldü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kirazlıtepe Mahallesi yeniden gündeme geldi. Mahallede gecekonduların bulunduğu dönemde kentsel dönüşüme karşı çıkanlar olsa da şimdi vatandaşlar "iyi ki" diyor. Üstelik dört gözle bekledikleri bir talepleri de var.

Erdoğan örnek gösterince yeniden gündem oldu! Gözler o mahalleye çevrildi: Bir istekleri var! "Beklediğimizden iyi geldi"

Depremlerin ardından tüm Türkiye'nin gündemine yeniden giren kentsel dönüşüm için Üsküdar'da örnek gösterilen Kirazlıtepe Mahallesi'nde 1. etap tamamlanırken 2. ve 3. etapları çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar kentsel dönüşümden ne kadar memnun olduğunu anlattı. Ancak Ferah Mahallesi sakinlerinin gözü kulağı artık Kirazlıtepe'ye çevrildi...

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ERDOĞAN "GURUR, ONUR VERİCİ" DİYEREK ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün önemini vurgularken Kirazlıtepe Mahallesi'ni, Küplüce'yi ve Yavuztürk'ü örnek göstererek şöyle demişti:

Başlıksız-6

"Oraları gidip bir görseniz, oralardaki kentsel dönüşümün ne kadar güzel ne kadar hakikaten insanlara gurur, onur verici olduğunu görürsünüz. Bundan bir ay kadar önce yolumu kestiler, dediler ki 'Başkanım ne olur gel, bizimkileri de yık.'"

Ferah Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde proje ince işler şefi Hamza Öztürk, ATV'ye yaptığı açıklamada "Buralar gecekondu mahallesiydi, şu an örnek mahalle oldu." derken imalatın mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığına dikkat çekti.

2+1 VEYA 3+1 OLARAK TASARLANDI

Yıllar öncesinde gecekondular olan alanda kentsel dönüşüm geldikten sonra ilk etap tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Şimdi bu çalışmalar devam ediyor. 2. ve 3. etapların çalışması yakında bitecek. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Vatandaşlar da süreçten memnun.

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Mahalle sakinlerinden biri "Evlerinin içinin yapım kalitesi de güzel, beklediğimizden daha iyi geldi" derken bir başkası ise ""Nasıl demir harcandığını gördük, nasıl kaliteli olduğunu gördük" yorumunda bulundu.

GÖZLER O MAHALLEDE! BİR TALEPLERİ VAR

Şimdiyse Ferah Mahallesi'nde yaşayanların gözü kulağı Kirazlıtepe'deki bu kentsel dönüşümde. Çünkü burada yaşayanların bir isteği var; biten etapların karşısında oturanlar özellikle evlerinin güçlü ve kaliteli şekilde TOKİ ve bakanlık işbirliğinde yeniden yapılmasını istiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm

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