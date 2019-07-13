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Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesini yerine getirmek için Londra'dan bisikletlerle yola çıkan hacı adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü

Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesini yerine getirmek için Londra'dan bisikletlerle yola çıkan hacı adaylarını, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'dan 7 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkan ve 60 günde Medine'ye ulaşmayı hedefleyen 8 kişilik "Tour de Hajj" grubu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin 15. durakları olduğunu belirten İngiliz Müslümanlarla sohbet etti. Grup, Rabia işareti yaparak Erdoğan ile fotoğraf çektirirken, bazıları Erdoğan ile öz çekim yaptı.

Rotalarında toplamda 6 bin 500 kilometrelik yol ve 17 ülke olan 8 İngiliz Müslüman'ın, İstanbul, Bursa ve Konya'daki dini mekanları ziyaret ettikten sonra Suriye ve Irak üzerinden bisiklet yolculuğu mümkün olmadığı için uçakla Mısır'a geçerek yollarına devam edeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi Hac Tour de Hajj

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