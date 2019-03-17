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Erdoğan Orhan Gencebay'a seslendi, böyle duyurdu: Müsaade ederseniz ben de kullanırım

SEÇİM HABERLERİ  | 17.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Büyük Samsun Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Orhan Gencebay'ın yeni bestesini duyurdu.

Erdoğan Orhan Gencebay'a seslendi, böyle duyurdu: Müsaade ederseniz ben de kullanırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki 'Büyük Samsun Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan, Orhan Gencebay'ın güftesini yaptığı yeni esere dikkati çekerek, "Hele hele bir bestesi çıkınca ondan sonra sen seyret bunun feveranını. Çünkü bu eser çok milli ve yerli bir eser. Tabii müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar olun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"ORHAN BEY'İN BESTESİ ÇIKINCA SEYRET BUNLARIN FERYADINI!"

"CHP ve HDP bundan da rahatsız oluyor. Bizim milletimizle dertleşmemize, buluşmamıza tepki gösteriyorlar. Az önce özellikle Orhan Bey'in güftesini yaptığı eser, hele hele bestesi çıkınca sen seyret bunların feryadını. Bu eser çok yerli, çok milli bir eser. Müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar oldum. 780 kilometre karelik vatan toprağını bir gergef gibi kardeşlikle dokumamızdan bu beyler rahatsızlık duyuyor. 82 milyon ferdin her birini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsız oluyorlar

"BİRAZ ORHAN GENCEBAY DİNLESELER MUHABBETİMİZİ ANLAYACAKLAR"

Taşıma, bindirilmiş kıta diyerek şu dayanışmamıza çamur atıyorlar. Kömürcü, makarnacı, patatesçi diyerek miting meydanlarına koşan onbinlere hakaret ediyorlar. Tekirdağ'da mitingteydim. Çok kalabalıktı. Biraz önce kendisi vardı. Demek ki onu rahatsız ediyor. Bize kara çalmak, milletimize hakaret etmek yerine şöyle dizlerini kırıp, birkaç Samsun türküsü biraz Orhan Gencebayl şarkısı dinleseler, belki aramızdaki muhabbeti daha iyi kavrayacaklar.

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