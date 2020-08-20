Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak sarf ettiği "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözlerine göndermede bulundu.

Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor. pic.twitter.com/fTVpDzweb1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2020

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak sarf ettiği "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözlerine göndermede bulundu.



