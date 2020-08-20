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  4. Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt

Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi?" sözlerine sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak sarf ettiği "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözlerine göndermede bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak sarf ettiği "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözlerine göndermede bulundu.


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