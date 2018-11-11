Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne görüştüğünü açıkladı.
Yetkili, Kaşıkçı cinayetine verilecek tepkinin görüşüldüğünü duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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