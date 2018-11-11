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Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Paris'te bir araya geldi. Son dakika haberine göre iki lider Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne görüştüğünü açıkladı.

Yetkili, Kaşıkçı cinayetine verilecek tepkinin görüşüldüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trump Beyaz Saray

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