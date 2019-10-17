HABER

Erdoğan ve Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme 2 saat 40 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Bakan Pekcan’dan esnafa müjdelerBakan Pekcan’dan esnafa müjdeler
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.