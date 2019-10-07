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Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Bizim Türkiye ile en önemli ortak hedefimiz Balkanlar'da barış. İnsanları savaşlar ilgilendirmiyor, onlar barış içinde yaşamak istiyor" - "Sırbistan'daki Türk yatırımları her geçen gün artıyor. Ekonomik iş birliği anlamında önemli bir aşama kaydedildi. Ticaretimiz, geçen yıla kıyasla yüzde 13 arttı"

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile en önemli ortak hedeflerinin Balkanlar'da barış olduğunu söyledi.

Sırp lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sayesinde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son derece iyi düzeyde olduğunu belirerek, "Modern Sırbistan-Türkiye tarihindeki en iyi ilişkileri inşa ediyoruz." dedi.

Eski Sırp lider Kral Aleksandar'ın yaklaşık bir asır önce söylediği "Sırplar ile Türkler arasındaki savaş dönemi bitti artık onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." sözlerini anımsatan Vucic, Türkiye ile sadece barışçıl ve iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Vucic, Balkanlar'da barış ve istikrarın önemine de dikkati çekerek, "Türkiye ile şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de bu yolda ilerlemeye devam edeceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin de desteklediği ve temel atma töreninin yarın yapılacağı Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne de değinen Vucic, bu proje tamamlandığında Sırbistan'ın ve bölgenin tamamen farklı bir görünüme sahip olacağını vurguladı.

Vucic, Türkiye ile Sancak bölgesinde altyapı projeleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, orada yaşayan insanların da ülkenin kalan kesiminde yaşayanlar kadar kendilerini rahat hissetmelerini arzuladığını dile getirdi.

- "Geçen yıla kıyasla yüzde 13 arttı"

Sırbistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Vucic, "Ekonomik iş birliği anlamında önemli bir aşama kaydedildi. Ticaretimiz, geçen yıla kıyasla yüzde 13 arttı." diye konuştu.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Sırbistan ziyaretinin iki ülkeye önemli bir katkı sunduğunu vurgulayarak, beraberinde kalabalık bir iş insanı heyetini de getiren Türk mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'ın iki yıl önceki ziyaretinde 800 milyon avro civarındaki ticaret hacminin, bugün 1,2 milyar avroya çıktığını aktaran Vucic, kısa vadedeki hedeflerinin 2 milyar avro olduğunu kaydetti.

Vucic, yarın düzenlenecek Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne değinerek, "Bizim Türkiye ile en önemli ortak hedefimiz Balkanlar'da barış. İnsanları savaşlar ilgilendirmiyor, onlar barış içinde yaşamak istiyor." dedi.

Yöneltilen bir soru üzerine Kosova meselesi noktasında Türkiye ile aynı fikirde bulunmadıklarını söyleyen Vucic, "Bu hususta çıkarlarımız farklı, ancak Kosova meselesinde her türlü çözümün Türkiye tarafından kabul edilebilir olduğunu ifade eden Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Bizim Türkiye ile en önemli ortak hedefimiz Balkanlar'da barış. İnsanları savaşlar ilgilendirmiyor, onlar barış içinde yaşamak istiyor" - "Sırbistan'daki Türk yatırımları her geçen gün artıyor. Ekonomik iş b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da
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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova meselesi sırbistan Türkiye

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