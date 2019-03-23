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Erdoğan'dan "Hello Brother" kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısına tepki olarak başlatılan "Hello Brother" kampanyasına Twitter'dan destek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısına tepki olarak başlatılan "Hello Brother" kampanyasına Twitter'dan destek verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" yani "Merhaba Kardeşim" kampanyasını destekledi.

Erdoğan, "Selam kardeşim..." başlığıyla yaptığı paylaşımda "#HelloBrother" etiketiyle hazırlanan videoyu paylaştı.

Erdoğan, "İstanbul Başakşehir", "Beşiktaş JK", "Fenerbahçe SK", "Galatasaray EN", "Çaykur Rizespor", "Trabzonspor Kulübü" ve "TRT World" Twitter hesaplarından "#HelloBrother" etiketiyle paylaşılan videoları da retweetledi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" diye seslendiği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, "merhaba kardeşim" sözlerinden birkaç saniye sonra terörist tarafından kurşunlanarak katledildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hello Brother terör saldırısı Yeni Zelanda

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