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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen  4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı.

Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Kaçan 4 saldırgan Karaman'da yakalanırken, olayın alacak meselisinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman'da polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralıEreğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralıEreğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralıEreğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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