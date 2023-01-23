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Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 1 güvenlik korucusu şehit oldu

23.01.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan aileyle görüşerek başsağlığı diledi.

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encu'nun şahadet haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Soylu, paylaşımında, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU ŞIRNAK'A GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Osman Bilgin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'a gelerek, 3 çocuk babası olan şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu’nun cep telefonundan görüştüğü şehidin ailesine taziyelerini iletti.

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Şehit Encu'nun amcası Yahya Encu ile de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim taksiratını affetsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularınızla buluştursun. Neticede böyle bir mücadele verirken de evladımız şehit oldu. Tüm aileye şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

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Şehit Encu'nun amcası Yahya Encu ise "Cumhurbaşkanım, ellerinizden öperim. Devletimizin başı sağ olsun. Ne mutlu ki bizim evladımız şehit düştü bu vatan için. Bize de iftihar vesilesi oluyor. Devletimizin başı sağ olsun." diye konuştu. (AA-DHA)

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şehit güvenlik korucusu

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