Ergene Nehri'ni kirlilikten kurtaran projede sona gelindi

"Deniz hattı tamamen bitti. Ergene'de beş sanayi arıtma tesisinden üçü bitti, diğer ikisi de bitme aşamasında. Tünel hattının büyük bir bölümü bitti. Çerkezköy'den denize olan hattı ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Ergene hattı hızlı bir şekilde devam ediyor. 13 arıtma tesisi belediyelere teslim edildi. Şu anda bu arıtma tesisleri her türlü amaç için kullanılabilecek su seviyesini sağlamak için aktif hale getirildi. Ergene'ye hiçbir şekilde kirli su gitmeyecek. Sanayi atık suları arıtıldıktan sonra denize verilmiş olacak. Ergene eski günlerine doğru hızlı bir şekilde gidiyor."

Ergene Nehri'ne ve Marmara Denizi'ne hiçbir suyun arıtılmadan verilmeyeceğini ifade eden Ceyhan, şöyle konuştu:

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde temizlenecek nehrin atık suları da fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne tahliye edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde nehri temizleme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan 13 evsel atık su arıtma tesisinin tamamı bitti ve ilgili belediyelere devredildi.

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Endüstriyel ve evsel atıklar, yeraltı kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve zirai ilaç atıkları nedeniyle kirlenen Ergene Nehri'ni temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ceyhan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı projesinin çok geniş ve büyük bütçeli olduğunu belirterek, bu kapsamda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

Marmara Denizi'ne deşarj edilecek suyun da ileri kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinden geçtikten sonra verileceğini anlatan Ceyhan, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde Ergene'ye arıtılmamış su verilmeyecek. Tüm su, ileri arıtma ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmalardan sonra Ergene'ye verilecek. Arıtılmadan su deşarjı hiçbir zaman söz konusu olmayacak. Aynı şekilde Marmara Denizi'ne de hiçbir şekilde arıtılmamış su verilmeyecek. Tüm su hangi tarafa verilirse verilsin arıtıldıktan sonra verilecek. İleri arıtma seviyesinde arıtılacak, daha sonra denize deşarj edilecek.

Ergene'de belediyeden çıkan su, içme hariç tüm maksatlarla kullanılabilecek. Çünkü Ergene'ye verilecek su belediyelerin arıtmalarından gelecek sudur. Marmara'da verilecek su da denizde kullanılabilecek seviyeye getirilecektir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Projesinin tamamlanması seviyesi yüzde 90'ı geçti. Bu yıl sonunda yüzde 95'i rahat bulacağız diyorum."

