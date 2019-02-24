HABER

Ergün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

 AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı.

Ergün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesi

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı. Projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Turan, "Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" dedi.

Vatandaşları ziyaret edip sorunları dinlediklerini ve yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih'in medeniyetin merkezi olduğunu ve İstanbul'un özünü oluşturduğunu dile getirerek millet bahçesi projesinin detaylarını anlattı.

"BÖLGE YAPI YASAKLI,TARİHİ DOKUSUNA UYGUN HAREKET EDİLECEK"

Fatih'i herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün Turan, "Yedikule'den başlayıp Topkapı'ya kadar olan Suriçi bölgesini kamulaştırmaları tamamlayıp, Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ve açık sportif alanların olduğu bir bahçe olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" diye konuştu.

PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAK

Projenin önemine dikkat çeken Turan, "Millet Bahçesi'ni yaptıktan sonra bu alana bakan Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Topkapı gibi önemli mahallelerimiz sosyal yapıdan etkilenecek, düzelme olacağı düşüncesindeyim. Proje önemli, 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Metruk bölge Fatih'in olumsuzluklarını tetikleyen bir bölge. Burayı mutlaka ayağa kaldırmak zorundayız, kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

FATİH'TE YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAK

Millet bahçesinin bölgeye pozitif yansıması olacağını vurgulayan Turan, "Bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuştuk. İnşallah burayı beraber ayağa kaldıracağız. Millet bahçesini yapınca bölgeye pozitif katkısı olacak, parlayan birer semt olarak ayağa kalkacaklar. Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Millet bahçesinin içinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk parkları ve sportif tesisler yer alacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçe olarak ön plana çıkacak" dedi.

(FOTOĞRAF)

Ergün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesiErgün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesiErgün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesi

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Engellini 60'tan fazla madalya ile yıktıEngellini 60'tan fazla madalya ile yıktı
İstanbul'da polisi alarma geçiren düğünİstanbul'da polisi alarma geçiren düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Sokak hayvanları için denize girdiler

Sokak hayvanları için denize girdiler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.