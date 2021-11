Erkek çocukların gardıroplarındaki tüm eksikleri kapatacak indirimli ürünler

Her geçen gün daha da büyüyen çocukların ihtiyaçları hiç bitmiyor. Eşofmandan tişörte, atletten cekete birçok ürün; alışveriş listelerine sık sık ekleniyor. Neyse ki yılın tam da bu zamanı, indirimli ürünlerle çocuklarınızın eksiklerini tamamlamak için en uygun dönem. Bu nedenle erkek çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ve konforlu, birbirinden güzel kıyafetleri sizler için araştırdık. Üstelik bu ürünler, 27 Kasım 2021 tarihine kadar sürecek olan erkek çocuk giyim ürünlerinde geçerli %60'a varan indirimler kapsamında yer alıyor. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon'un Black Friday kampanyaları sayesinde indirimli olarak temin edebileceğiniz bu harika listeye gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Şık duruşuyla Name It Nmmfamil Ss Top Box Erkek Çocuk T-Shirt

Kaliteli kumaşı ile Name It Nmmfamil Ss Top Box Erkek Çocuk T-Shirt, çocuğunuz için seçtiğimiz ilk ürün. Tişört, %95 pamuk ve %5 polyester ile üretildiği için oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Çocuğunuzun cildini narin bir dokunuşla saran tişört, teri emiyor ve ıslaklık hissi oluşturmuyor. Nefes aldıran yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Ön baskısında kaliteli boya kullanılan tişört, rengini uzun süre ilk günkü gibi koruyor. Yuvarlak yakası, kısa kolları ve rahat duruşu ile günlük kullanıma uygun olan tişört; pantolon, şort ve eşofman ile rahatlıkla kombinlenebiliyor. Ayrıca temizliği de oldukça kolay. Ters şekilde 30 derecede yıkayabileceğiniz ürünü, makinede düşük sıcaklıkta kurutabilirsiniz. Yaz aylarının yanı sıra kış aylarında gömlek içine giyilerek de kullanılabilen tişörtü çocuğunuzun çok seveceğinden hiç şüphemiz yok.

Sevimli balina deseni ile çocuğunuzun beğenisini kazanacak Name It Nmmfamil Ss Top Box Erkek Çocuk T-Shirt'ü detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

2. Kullanışlı ve konforlu yapısıyla Lotto New Pants Costa Pants Costa PL JR

Unisex bir eşofman altı olan Lotto New Pants Costa Pants Costa PL JR, 4 mevsim tercih edilebilen oldukça rahat ve dayanıklı bir ürün. Slim fit kalıplı eşofman altı, %95 polyester ve %5 elastan materyal ile üretildiği için renkleri solmuyor ve uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Fermuarlı cepleri ile kolay bir kullanım vadeden ürünün paça kısımları ribanalı ve fermuar detaylara sahip. Şardonsuz ve likralı interlok kumaşı ile çocukların cildine narince dokunuyor ve rahatça hareket etmesine imkan tanıyor. Lastikli bel bandı, çocukların bedenini nazik bir şekilde kavrıyor. Bu sayede gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Çocukların üzerinden hiç çıkarmak istemeyecekleri bu ürünün temizliği ise oldukça kolay. Ürünü çamaşır makinesinde ters çevirerek maksimum 40 derecede yıkayabilirsiniz.

Çocukların spor salonunda, evde, sokakta, diledikleri her yerde rahatça giyebilecekleri Lotto New Pants Costa Pants Costa PL JR'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Sevimli tasarımıyla Dagi Erkek Çocuk Atlet

Sevimli baskılarıyla çocukların beğenisini kazanan Dagi Erkek Çocuk Atlet, iki adet üründen oluşan harika bir set. Çocukların narin tenini yumuşacık bir dokunuşla saran ürün, nefes aldıran yapısıyla onların kendilerini her an daha rahat hissetmesini sağlıyor. Teri emerek ıslaklık hissi oluşturmuyor. Hafif bol kesimi sayesinde çocuğunuza rahatça hareket etme imkanı sunuyor. Fark yaratan Dagi kalitesi sayesinde atletlerin rengi solmuyor. Baskıları ise uzun süre ilk günkü formunu koruyor. Ürünü çamaşır makinesinde maksimum 30 derecede yıkamanız gerekiyor. Ayrıca ağartıcı kullanmak ve makinede kurutmak da tavsiye edilmiyor.

Çocuğunuz için en iyisini vadeden Dagi Erkek Çocuk Atlet ile ilgili detaylı bilgi almak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Sıcacık tutan dokusuyla Name It Nmfmaxi Jacket Badges Erkek Bebek Ceket



Kış aylarında çocuğunuzu sıcacık saracak Name It Nmfmaxi Jacket Badges Erkek Bebek Ceket, sizin için seçtiğimiz son ürün. Çıkarılabilen kapüşonu ve yumuşak iç dolgusu ile fonksiyonel ve konforlu bir kullanım sunan ceketin her iki tarafında reflektif detaylar yer alıyor. İki yanında bulunan açık cepleri, ürüne hem şıklık hem de fonksiyonellik katıyor. %100 polyesterden üretildiği için oldukça sağlam bir yapısı bulunan ceket, çocuğunuzu en soğuk günlerde bile sıcacık tutuyor. Fermuarlı ön kapaması sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor. Büzgülü bel detayı ile çocuğunuzu narince sarıyor. "I am a star" yazı baskıları, yıldız ve gülen yüz desenleri ile sevimli bir stil ortaya koyan ceket, estetik tasarımı ve canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Hem sıcacık yapısıyla hem eğlenceli tasarımıyla çocukların beğenisini kazanan ürünü çamaşır makinesinde yıkamanız tavsiye edilmiyor.

Name It Nmfmaxi Jacket Badges Erkek Bebek Ceket'i detaylı olarak incelemek ve satın almak için böyle buyurun.

Erkek çocuk giyim ürünlerinde geçerli, %60'a varan Black Friday indirim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuk kıyafeti seçerken nelere dikkat edilmeli?

Çocuklar kıyafet seçerken renklere ve desenlere odaklandığı için bu süreç anne babalar için zor olabilir. Ebeveynler, kaliteye ve kullanılan materyale odaklanırken çocuklar ise gözlerini en sevdiği çizgi film karakterinin süslediği ürünlere dikebilir. Neyse ki artık her markada hem anne babaların onayını alan hem çocukların beğenisini kazanan birbirinden güzel kıyafetler mevcut. Tabii bunların yanı sıra kıyafet alırken dikkat edilmesi gereken başka konular da var:

Ürünlerin zararlı materyal ve kimyasallar içermemesinin yanı sıra kıyafetler mutlaka ergonomik bir tasarıma sahip olmalı. Çocuklar, gün içinde yetişkinlere oranla çok daha hareketli oldukları için ergonomik kıyafetler onlara daha rahat hareket etme imkanı sunar.

Kıyafetler, çocukların narin bedenlerini sıkmamalı ve kolay giyilip çıkarılabilir olmalı. Çünkü hareketli yapıları nedeniyle çocukların üstünü sık sık değiştirmek gerekir.

Kıyafetlerin rahat temizlenen ve kolayca ütülenen kumaşlar ile üretilmesine de dikkat etmekte fayda var. Bu sayede temizlik ve ütüleme için uzun saatler harcamak gerekmez.

Nefes aldıran kumaşları tercih etmek ise en önemli noktalardan bir diğeri. Bu sayede çocuklar, ter nedeniyle kendilerini rahatsız hissetmez.

Çocukların ciltlerini tahriş edecek dokuya sahip olmayan, esnek, cilt dostu ve terletmeyen kıyafetler; çocukların gün boyu rahat hissetmelerini sağlar.

Çocuğun bedenine tam uyan kıyafetleri seçmek, hem onların daha rahat hissetmelerine hem daha şık bir duruşa sahip olmalarına imkan tanır.

Mevsime uygun yapılan kıyafet tercihleri ise çocukları hava değişiminin olumsuz etkilerinden korur. Bu nedenle kış aylarında pamuklu ve termal ürünler, yaz aylarında ise yine pamuklu ve nefes aldıran kıyafetler seçilmeli. Mevsim geçişlerinde hava sık sık değişiklik göstereceği için tişört üstüne sweatshirt gibi kat kat giyebilecekleri ürünler tercih edilmeli. Bu sayede terlemelerini ya da üşümelerini engellemek kolaylaşır.

Çocukların şık görünmesi ise hem ebeveynler hem çocuklar için son derece önemli. Bu nedenle kıyafetleri günlük ve özel etkinlikler için ayrı olarak sınıflandırmak, kombin yapma açısından kolaylık sağlar.

