Uzmanlardan önemli uyarılar: Kış aylarında çocuklarda enfeksiyon riski artıyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Dikdur, kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aileleri uyardı. Grip aşısı, düzenli D vitamini kullanımı ve hijyen önlemlerinin önemine dikkat çeken Dikdur, özellikle bağışıklığı düşük çocukların risk altında olduğunu belirtti.

Uzman Doktor Harika Dikdur, kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda enfeksiyon sıklığının belirgin şekilde arttığını belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Dr. Dikdur, özellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının bu dönemde daha yaygın görüldüğünü ifade etti.

Dr. Dikdur, çocuklarda burun akıntısı ile başlayan ve ardından gelişen öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin 2–3 günden uzun sürmesi durumunda mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini vurguladı. Bağışıklık sistemi zayıf ve alerjik bünyeye sahip çocukların bu süreçte daha yüksek risk altında olduğunu dile getirdi.

GRİP AŞISI TAVSİYESİ

Grip aşısının önemine de değinen Dr. Dikdur, "Bu dönemde yapılan grip aşıları, influenza virüsüne bağlı hastaneye yatış gerektirecek kadar ağır enfeksiyonları önler" dedi

Okul çağı çocuklarında yıllık kan tahlilinin önemine dikkat çeken Dikdur, vitamin ve mineral değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bitkisel tedavi adı altında doktor önerisi olmadan kullanılan ürünlerin ciddi böbrek ve karaciğer hasarına yol açabileceğini vurgulayan uzman doktor, aileleri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Her çocuğun okul döneminde düzenli D vitamini kullanması gerektiğini belirten Dr. Dikdur, kan değerlerinde eksiklik tespit edilmesi hâlinde demir ve diğer vitamin-mineral desteklerinin yalnızca doktor önerisiyle başlanması gerektiğini söyledi.

Ev ortamında alınması gereken önlemler hakkında da bilgi veren Dr. Dikdur, "Çocukların bulunduğu oda ısısı 20–22 dereceyi geçmemeli, nem oranı ise yüzde 40–50 arasında olmalıdır. İyi bir beslenme, düzenli uyku ve kalabalık ortamlardan uzak durmak enfeksiyon sıklığını azaltır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA

