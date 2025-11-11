KADIN

Demet Evgar çocuk sahibi olmanın zorluğunu anlattı! "Göğüs uçlarına jilet atıyorlar"

Bahar dizisi ile ekranda olan başarılı oyuncu Demet Evgar anneliğin en zor yanını açıkladı. Evgar emzirmenin zorluğu anlatırken verdiği örnekle şaşkınlık yarattı.

Demet Evgar ve Levent Babataş 2022 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.Çift, Mavi adını verdikleri bebeklerini gözlerden uzakta büyütüyor.

Son dönemde Bahar dizisiyle ekranda olan Demet Evgar İbrahim Selim'in konuğu oldu. Demet Evgar burada "Çocuk sahibi olmanın en az dile getirilen zorluğunu söyler misin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Demet Evgar bu konuda şu yorumu yaptı:

"Emzirmek... Kimse bundan bahsetmiyor. Ne kadar emzirdi, emzirdi mi emzirmedi mi sorulan sorular. Arkadaşlar yani şöyle diyeyim göğüs uçlarına jilet atıyorlar. Ve kanıyor artık jilet atılacağını bilerek onu ağzına tıkmaya çalışıyorsun. Kimse bundan bahsetmiyor. Bence bahsedilmeli."

Sosyal medyada bu anlar çok konuşuldu ve annelerin kimi Demet Evgar'a hak verirken kimi ise "Ben böyle yaşamadım" dedi.

