Erkek ve Kadınlar İçin Uygun Alt Karın Eritme Egzersizleri [RESİMLİ]

Hem sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem de görsel açıdan daha iyi bir görüntüye sahip olmak adına egzersiz konusuna önem verilmesi gerekiyor. Doğru bir şekilde egzersiz yapılması halinde yağlanmanın en yoğun olduğu bölgelerden biri olan alt karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak mümkün. Her ne kadar zor gibi görünse de evinizde kendi kendinize gayet kolay bir şekilde yapacağınız egzersizler ile alt karın bölgesindeki fazlalıklardan kurtulabilirsiniz.

Alt Karın Neresidir?

Alt karın olarak tabir edilen bölge; göbek deliği çevresi ve altına denk gelir. Genelde kiloya ve yağlanmaya bağlı olarak meydana gelen sarkmalar önce alt karın bölgesinde oluşum gösterir.

Alt Karın Nasıl Düzleştirilir?

Alt karın bölgenizi düzleştirmek için her şeyden önce sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeniz gerekiyor. Düşük oranda yağ içeren besinleri tercih etmeli, gazlı içecekleri ve fast food türü yiyecekleri hayatınızdan uzak tutmalı, mümkün olduğunca sebze ve meyve ağırlıklı yiyeceklerle beslenme düzeninizi oluşturmaya çalışmalısınız.

**Kalorisi yüksek olup kilo alımına sebep olan besinler hakkında detaylı bilgi için: Kilo Aldıran, Kalorisi Yüksek Besinler