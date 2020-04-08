Erkekler arasında yeni trend: Beyazlatıyorlar

Sputnik’te yer alan habere göre cilt beyazlatmanın yalnızca tıbbi sorunlara değil aynı zamanda kimlik kaybına da neden olacağından endişe edenler var.

Douala’da yaşayan seyahat acentesi müdürü Severin birkaç yıl önce cildini beyazlatmaya başlamış. Severin şunları söylüyor:

"Her zaman daha açık renk bir tenim olsun istemiştim. Bu renk cildin daha temiz ve düzgün göründüğünü düşünüyorum. İki ayda bir kozmetik ürünler alıyorum. Kadınları taklit etmek için değil, bu benim kişisel tercihim."

Ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında siyahi kol ya da bacaklara sahip olmasına rağmen yüzü daha açık bir cilt tonunda olan bir erkekle karşılaşmak artık şaşılacak bir durum değil.

Bu kişilerden bazıları bu trendi takip ederken bazılarıysa en sevdikleri ünlüye benzemek istiyor.

28 yaşındaki Kévine da bunlardan biri. Şarkıcı olmaya hevesli Kévine, idollerine benzemek için cildinin rengini açtırmaya başladığını kabul ediyor.

"Cildini beyazlatan bazı Kongolu ünlülerin hayranıyım. Hayranlık duyduğum bu kişilerin çoğunun cildi yıllar içinde daha beyaz hale geldi. Kendimi onlardan bazılarıyla özdeşleştirdiğim için cilt renk açıcı ürünleri kullanarak onlara benzemeye çalışıyorum."