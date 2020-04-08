Erkekler arasında yeni trend: Beyazlatıyorlar

Sputnik’te yer alan habere göre cilt beyazlatmanın yalnızca tıbbi sorunlara değil aynı zamanda kimlik kaybına da neden olacağından endişe edenler var.
Douala’da yaşayan seyahat acentesi müdürü Severin birkaç yıl önce cildini beyazlatmaya başlamış. Severin şunları söylüyor:
"Her zaman daha açık renk bir tenim olsun istemiştim. Bu renk cildin daha temiz ve düzgün göründüğünü düşünüyorum. İki ayda bir kozmetik ürünler alıyorum. Kadınları taklit etmek için değil, bu benim kişisel tercihim."
Ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında siyahi kol ya da bacaklara sahip olmasına rağmen yüzü daha açık bir cilt tonunda olan bir erkekle karşılaşmak artık şaşılacak bir durum değil.
Bu kişilerden bazıları bu trendi takip ederken bazılarıysa en sevdikleri ünlüye benzemek istiyor.
28 yaşındaki Kévine da bunlardan biri. Şarkıcı olmaya hevesli Kévine, idollerine benzemek için cildinin rengini açtırmaya başladığını kabul ediyor.
"Cildini beyazlatan bazı Kongolu ünlülerin hayranıyım. Hayranlık duyduğum bu kişilerin çoğunun cildi yıllar içinde daha beyaz hale geldi. Kendimi onlardan bazılarıyla özdeşleştirdiğim için cilt renk açıcı ürünleri kullanarak onlara benzemeye çalışıyorum."
Bu fenomen gittikçe yaygınlaşıyor. Güzellik mağazaları yeni müşteriler ediniyor. Douala’daki bir parfüm mağazasının müdürü Karest, sipariş vermek için kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan erkekler karşısında şaşırdığını kabul ediyor.
"Bu ürünleri almak için ilk kez bir erkek benimle iletişime geçtiğinde, ürünleri eşi için satın aldığını söylemişti. Ama sonra fark ettim ki kendisi için alıyormuş. Bunu bir sonraki seferde satın alırken değişimi ve ürünlerin etkinliğini kabul ederek söyledi. Her hafta erkeklerden en az 5 sipariş alıyorum."
İnternet mağazalarının onlarca erkek müşterisi bulunuyor. Kozmetik ürün satıcısı Lucy Ngah da bunu doğruluyor. Ngah’a göre çoğu erkek, cilt beyazlatma ürünlerinin etkilerini gidermek için sattığı ürünleri kullanıyor.
Ciltlerini beyazlaştıran erkek müşterilerimden bazıları, ciltlerinde ortaya çıkan yeşilimsi damarlar, akne ve kızarıklık gibi negatif etkileri azaltmak için sık sık doğal sabunlar satın alıyor.
Kamerun’da cilt beyazlatma işlemini uygulayan kadınlar sık sık eleştiriliyor, erkeklerse daha fazla eleştiri alıyor. Cildini beyazlatan ünlüler sosyal medyada alay konusu edilip eleştiriliyor. Şimdiye dek çok az sayıda erkek ünlü bu işlemi yapma cesaretini gösterdi.
Sputnik’e konuşan psikososyolog Maurice Somo bu sosyal fenomenin nedenlerini şu sözlerle anlattı:
"Psikolojik açıdan cilt beyazlatma kişinin kendi imajını reddetmesi ve zihninde yarattığı ideal imaja uygun olarak kendini değiştirme arzusudur. Hem erkeklerin hem de kadınların ana motivasyonu hayran olunma ya da beğenilme duygusunun eksikliğinden kaynaklanır."
Somo’ya göre bu davranış beyaz tenli ve açık tenli insanların Afrika’daki “prestijinden” ileri geliyor. Buna ek olarak bazı kişiler diğerlerini taklit emek ya da sosyoekonomik başarılarını göstermek için ciltlerini beyazlatmaya başlıyor.
Sahra altı Afrika’da açık ten ideal beyaz tene çok yakın kabul ediliyor. Bu arada melezler çok popüler. Açık ten ekonomik durumun da bir kanıtı. Ekonomik durum istediğiniz cilt tonunu yapmanızı mümkün kılar. Sonuç olarak ana motivasyon, doğal ten rengine ilişkin aşağılık kompleksidir.
Cilt beyazlatmanın olumsuz etkisi sadece psikolojik bozukluklarla sınırlı değil. Bu sosyal fenomen ciddi sağlık sorunlarına da işaret ediyor. Sahte ilaçlarla mücadele edilen ancak yine de piyasada bulunabilen bir ülkede birçok kozmetik ürün gerekli izinleri almadan piyasaya giriyor.
Kamerun, cilt aydınlatmanın uzun vadedeki etkilerine dikkat çekmek için düzenli olarak bilgilendirme kampanyaları yapıyor. Ancak görüşüne göre bu kampanyaların bir etkisi yok. Zihinler değişene kadar insanlar cilt beyazlatmaya devam edecek.