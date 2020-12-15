Erkekler bu soruları kadınlara sormaya çekiniyor! Duşta ne yapıyorlar?

Çoğu erkeğin asla sormaya cesaret edemediği, ancak cevaplarını bilmek için can attığı cazip soruların yanıtlarını toplamaya karar verdi. 'Kadın davranışlarını' birlikte çözelim. Kadınlar neden makyaj yapmak için bu kadar çok zaman harcıyor ve sonunda hiç makyaj yapmamış gibi görünüyorlar? Tüm kadınların çekici ve genç görünmelerine yardımcı olan birçok kozmetik ürünü vardır. Erkekler, kadınların cilt bakımının 3 ana aşamasını takip ettiğini bilmiyor olabilir: temizleme, peeling ve nemlendirme. Kadınlar güzellik rutinlerini aceleyle yapamadıkları için her adım zaman ve çaba gerektirir. Kadınlar ancak cilt bakımı rutini bittikten sonra makyaj yapmaya başlayabilirler. Neden bu kadar çok makyaj ürünü alıyorlar? Kremler, serumlar, losyonlar, pırıltılar, fosforlu kalemler, maskara, astarlar, pudra ve diğer birçok şişe bir kadının banyosundaki her santim boş alanı doldurur. Ve evet, kadınlar hepsini kullanmayı sever. Makyaj endüstrisi, neredeyse her ay görünüşümüzü önemli ölçüde değiştireceğini iddia eden yeni bir ürün yaratıyor. Bu yüzden kadınlar, iltifatları sevdikleri kadar deneyleri severler ve görünüşlerindeki değişiklikleri severler. Yeni bir görünüm denediği için bir kadını çok fazla makyaj yaptığı için suçlamayın.

Kadınlar neden sarılmayı bu kadar çok seviyor? Tüm kadınlar sarılmayı sever ve bu kuralın bir istisnası yoktur. Erkek arkadaşınız veya kocanızla televizyon karşısında yatakta kalmak gibisi yoktur. Bununla birlikte, açıklama oldukça basit: sarılmak kadınlara bir güvenlik hissi veriyor. Sarılma, rahatlık, destek ve kişisel alanı paylaşma arzusunu ifade eder. Ayrıca sarılma, bağlanma ve diğer olumlu duygularla ilişkili bir hormon olan oksitosin üretimini artırabilir. Öyleyse, nerede olursanız olun daha çok sarılın! Kadınlar neden gruplar halinde tuvalete gidiyor? Bu soru birçok erkeği rahatsız ediyor gibi görünüyor. Aslında bu, olgun kadınların pek sık yapmadığı bir şey. Genç kızlar, kendilerini güvende hissetmek, randevularını veya diğer kızları tartışmak, makyajlarını tekrar yapmak için birlikte banyoya giderler veya sıraya girerken sadece biraz arkadaşlık isterler. Bazı kadınlar, birisi bundan bahsedene kadar tuvalete gitmeleri gerektiğinin farkında olmadıklarını söylüyor. Kadınlar neden regl dönemlerinde sinirli ve huzursuz oluyor?

Kadınlar bunun farkında değil gibi, değil mi? Her kadında değişir ama ancak, vakaların çoğunda adet krampları bir kadının hayatını 7 günlük bir kabusa dönüştürebilir. Kadınlar çantalarında ne saklıyor? Her şeyi! Gün içinde işe yarayabilecek her küçük şeyi kastediyoruz. Ve hayır, anahtarlarını bulması sonsuza kadar sürmüyor çünkü el çantası kaosunun gerçekten bir mantığı var. Herhangi bir kadına sorun ve size bir cüzdan, bir çift güneş gözlüğü, kağıt mendil, bir kalem, bir defter, birkaç ruj veya dudak kremi, önemli belgeler, kompakt bir pudra, manikür yağı ve el kremi ve daha birçok şey olduğunu söyleyecektir. Kadınlar neden duşta bu kadar çok zaman geçiriyor? Saçınıza ve vücudunuza özen göstermek, makyaj yapmak kadar önemlidir. Bu temizlenmekle ilgili değil, daha çok rahatlamakla ilgili. Ayrıca uzun saçlı kadınlar şampuan, saç kremi, saç maskesi ve yağ gibi parlak görünmelerini sağlamak için çeşitli ürünler kullanırlar. Hepsi zaman gerektirir. 'İyiyim!' Ne anlama geliyor? Bir erkeğin ilk etapta bir kadının cevabı hakkında şüpheleri varsa, o zaman bir şeylerin yanlış olduğunu anlar. Erkekler için küçük bir ipucu: tonuna dikkat edin. Bazı kadınlar, yanıt olarak “iyiyim” i kullandıklarında koruyucu bir mekanizmayı etkinleştirdiklerini söylüyor. Diğerleri, bir erkeğin bir şeylerin yanlış olduğunu bilmesinin ve sorunu düzeltmesi için onu teşvik etmenin iyi bir yolu olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bu tür kadın davranışlarını, kadınların erkeklerine yönelik saldırganlığı bastırmalarına yardımcı olan bir eylem olarak açıklayan bir teori var.