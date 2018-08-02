KADIN

Erkekler de estetik yaptırıyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
ESTETİK HABERLERİ  | 02.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Estetik ve güzellik merkezlerini en çok ziyaret edenler kadınlar olarak bilinse de; erkek hasta oranının her geçen gün arttığını belirten Dermatolog Dr. Yelda Bice,erkeklerin genelde kısa sürede uygulanabilen işlemleri tercih ettiğini söyledi.

Erkekler de estetik yaptırıyor

ERKEKLERİN ESTETİK YAPTIRMA YÜZDESİ ARTTI

İnsanların gün geçtikçe bilinçlenmesi ile erkeklerinde kendilerine ve ciltlerine bakma oranının yükseldiğini söyleyen Dermatolog Dr. Yelda Bice, medyanın ve teknolojinin rolünün büyük olduğunun altını çizdi.

Erkeklerinde cilt bakımından estetiğe kadar birçok alanda gereksinimlerinin olduğunun altını çizen Bice, “Erkek hastalarımızda da kişisel gereksinimleri belirleyerek kişiye özel işlemleri, zaman kaybını önleyerek sosyal yaşamdan koparmadan konumlandırıp uygulayabiliyoruz’’ dedi.

ERKEKLER EN FAZLA LAZER EPİLASYON YAPTIRIYOR

Dr. Bice, erkek hastaların ciltlerine ve kendilerine bakma oranının artmasında medyanın ve gelişen teknolojinin çok büyük rolü olduğunun altını çizdi. Birçok uygulamanın kısa sürede, iz kalmadan ve acısız olduğunu belirten Bice, erkek hastaların en çok yaptırdığı uygulamaların başında lazer epilasyonun geldiğini söyleyerek “Erkek hastalarımız öncelikle lazer epilasyon tedavi sistemlerini tercih ediyorlar. Cilt tedavileri açısından bakarsak akne ve leke tedavileri sıralamada yerini alıyor. Yaş ortalaması biraz yükseldikçe kozmetik uygulamalara da başvuru oranı giderek artıyor. Ciltte oluşan derin çizgiler ve kırışıklıklar için kliniğimizi tercih eden erkek hasta sayısı oldukça fazla. Yaş almayla birlikte ortaya çıkan deformasyonların önüne geçmek, yavaşlatmak amaçlı gerekli tüm uygulamaları erkek hastalarımıza da uyguluyoruz. Erkek hastalarımızın genel sorunlarından bir tanesi de saç dökülmesi bu problemlerinin tedavi edilmesi bunun içinde saç PRP, mezoterapi kök hücre tedavileri planlayabiliyoruz. Tüm bu uygulamalardan kısa sürede sonuç alınması hem motivasyon oluyor hasta açısından hem de erken önlem almanın önemini ortaya çıkarıyor” dedi.

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''KİRLENEN HAVA CİLT SAĞLIĞI AÇISINDAN SORUN YARATIYOR''

Kirlenen hava ve bozulan beslenme şeklinin cilt sağlığı açısından büyük sorunlar yarattığını söyleyen Dermatolog Dr. Yelda Bice, cilt sağlığı konusunda; önlem alınmasının çok önemli olduğunu belirtti. Cilt üzerinde bariyer oluşturmak için kullanılan ürünler yanında cilt altı kalitesini arttıracak işlemler ile cildin desteklenmesi konusuna dikkat çeken Bice, erkek hastalarımızda bunun bilincinde olarak uygulamalardan faydalanıyor dedi.

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