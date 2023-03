Erkekler Günü var mı, ne zaman kutlanır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde merak edildi! İşte 2023 Dünya Erkekler Günü tarihi...

Dünya Erkekler Günü 1999 yılından beri kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) olarak da bilinir. İşte konuya ilişkin detaylar ve Dünya Erkekler Günü hakkında merak edilenler...

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Erkekler Günü, 19 Kasım'da kutlanır. Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) olarak da bilinir. Bu gün, ilk olarak İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992'de ortaya atıldı. Ancak resmi olarak 1999'da kabul edildi ve kutlama Trinidad-Tobago'da yapıldı.

Dünya Erkekler Günü 70'den fazla ülkede desteklenir ve kutlanır. UNESCO'da dile getirilen bu gün hakkında Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " ifadeleri kullanıldı. Dünya Erkekler Günü'nün kutlanmasının maksadı, cinsiyet arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu duruma dikkat çekmek, erkeklerin yaşadığı cinsiyet eşitsizlikleri gibi konuları içeriyor.

KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR? 8 MART'TA NE OLDU?

Birleşmiş Milletler'in "Dünya Kadınlar Günü" diye tanımladığı 8 Mart'ta her sene Kadınlar Günü kutlanır. 8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe çalışan kadınlar, daha iyi çalışma şartları için grev yaptı. Grev sırasında çıkan yangın, 120 kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. 120 kadın fabrikada çıkan yangından, kapı önüne kurulan barikat yüzünden kaçamadı ve can verdi. Bu olaydan 52 yıl sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanmasına karar verildi.

Uluslararası bir gün olan Kadınlar Günü'nde siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, kadın haklarına dikkat çekilmesi hedeflenir.