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Erkekler için doğum kontrol hapında gelişme

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Test aşamasındaki günlük hapın, erkeklerde sperm üretimini sağlayan hormonları düşürdüğü ve karaciğer ile böbreklere zarar vermediği ortaya kondu.

Erkekler için doğum kontrol hapında gelişme

ABD'de erkekler için geliştirilen test aşamasındaki doğum kontrol hapının etkili ve önceki versiyonlarına göre daha sağlıklı olduğu bildirildi. Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanlarınca geliştirilen doğum kontrol hapı, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Endokrinoloji Derneği'nin yıllık toplantısında duyuruldu.

Erkekler için geliştirilen ve test aşamasındaki doğum kontrol hapı, 18 ila 50 yaşları arasında 83 erkekte bir ay boyunca denendi.

Deneklerde her gün kullanılan hap sonrası sperm üretimi için gerekli testesteron ve diğer iki hormonda önemli ölçüde düşüş yaşandığı gözlendi. Söz konusu düşüşle sperm seviyesinin de gebelik için yetersiz olduğu tespit edildi.

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Hapın, daha önceki versiyonlarındaki gibi böbrek ile karaciğere zarar vermediği ve kadın doğum kontrol haplarındaki gibi kilo alımı ya da akneye yol açmadığı kaydedildi.

"BÜYÜK BİR ADIM"

Araştırmaya katılan Profesör Stephanie Page, erkekler için geliştirilen günlük hapın "büyük bir adım" olduğunu belirtti.

Page, "Çoğu erkek, geliştirme aşamasındaki uzun süre etkili doğum kontrol iğneleri veya jellerin yerine sadece alındığı gün etkili olacak günlük hapları tercih edeceklerini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

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Araştırmanın henüz başında olduklarını dile getiren Page, "Daha alacak çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında, denekler hapı 3 ay boyunca kullanacak. Dünyada kadınlar için doğum kontrol hapı yaygın olarak 1961'de kullanılmaya başlanırken, erkekler için 30 yıldır benzer bir hap geliştirilmeye çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erkekler için doğum kontrol hapı sağlık

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