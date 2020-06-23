Erkekler İçin Göbek Eritme Hareketleri, Egzersizleri [RESİMLİ]

Düz bir karın, egzersizlerinizi ihmal etmediğinizi ve yediklerinize son derece dikkat ettiğinizi gösteren bir madalya gibidir.

Düz bir karın:

Daha yakışıklı ve fit görünmenizi sağlamasının yanı sıra,

Sizi daha güçlü kılar ve sakatlanmalara karşı vücudunuzun genel direncini artırır.

Çünkü omuzlarınız ve kalçalarınız arasındaki düzinelerce kas yapısı karın bölgenizle bağlantılıdır.

Sağlam, güçlü ve düz bir karına sahip olmak için egzersiz sırasında doğru hareketleri yapmak ve hatasız uygulamak gerekir.

Aşağıdaki evde göbek eritme hareketleri düzenli olarak uygulandığında hem karın bölgesini saran yağlardan kurtulmak hem de karın kaslarını sıkılaştırmak mümkündür. Bu beş adımı takip ederek omuz ve kalça arasındaki kaslarınızı güçlendirirken metabolizmanızı da hızlandıracaksınız.

Karın bölgenizde toplanan yağları eritmek için onlarca ayrı hareket bulunuyor. Mekik çekmek en sık önerilen karın bölgesi egzersizi olsa da bu egzersiz hareketi yeterli oranda kası hareket ettiremediği için ideal sonuca ulaşmanız zaman alabilir.

1. Burpee

Göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız yalnızca bu bölgenizdeki kasları değil, olabildiğince fazla kasınızı çalıştırmanız gerekir. Burpee hareketi de tam olarak bunu yapıyor.

Şınav pozisyonundayken zıplayıp tekrar şınav pozisyonuna döndüğünüz bu patlayıcı egzersiz hareketinde tepeden tırnağa tüm kaslarınız çalışır.

Amerikan Spor Sağlığı Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, hızlı şekilde yapılan 10 tekrarlı burpee egzersizinin metabolizmanızı harekete geçirmede,