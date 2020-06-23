Erkekler İçin Göbek Eritme Hareketleri, Egzersizleri [RESİMLİ]

Düz bir karın, egzersizlerinizi ihmal etmediğinizi ve yediklerinize son derece dikkat ettiğinizi gösteren bir madalya gibidir.
Düz bir karın:
Aşağıdaki evde göbek eritme hareketleri düzenli olarak uygulandığında hem karın bölgesini saran yağlardan kurtulmak hem de karın kaslarını sıkılaştırmak mümkündür. Bu beş adımı takip ederek omuz ve kalça arasındaki kaslarınızı güçlendirirken metabolizmanızı da hızlandıracaksınız.
Karın bölgenizde toplanan yağları eritmek için onlarca ayrı hareket bulunuyor. Mekik çekmek en sık önerilen karın bölgesi egzersizi olsa da bu egzersiz hareketi yeterli oranda kası hareket ettiremediği için ideal sonuca ulaşmanız zaman alabilir.
Göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız yalnızca bu bölgenizdeki kasları değil, olabildiğince fazla kasınızı çalıştırmanız gerekir. Burpee hareketi de tam olarak bunu yapıyor.
Şınav pozisyonundayken zıplayıp tekrar şınav pozisyonuna döndüğünüz bu patlayıcı egzersiz hareketinde tepeden tırnağa tüm kaslarınız çalışır.
Amerikan Spor Sağlığı Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, hızlı şekilde yapılan 10 tekrarlı burpee egzersizinin metabolizmanızı harekete geçirmede,
30 saniyelik depardan daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayede göbeğinizi her zamankinden daha hızlı bir şekilde eritebilirsiniz.
Burpee hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10 tekrardan oluşmalı.
Karın eritme egzersizlerinde en etkili hareketlerden biri dağ tırmanışı hareketidir. Elbette gidip bir dağ bulmanız gerekmiyor. Tarif edeceğimiz şekilde evinizde bu hareketi taklit edebilirsiniz. Dağ tırmanışı hareketini, bacaklarınızı hareket ettirdiğiniz planking olarak düşünebilirsiniz. Dizlerinizden birini her hızla içeri doğru çekişinizde aslında yarım crunch hareketi yapıyorsunuz.
Bu egzersizi bu kadar zor kılan şey:
Dağ tırmanışı hareketini
10 tekrarlı setler halinde yapabileceğiniz gibi, yağlarınızı yakarken kondisyon da kazanmak istiyorsanız tekrar sayısına bakmadan, yapabileceğiniz kadar uzun süre yapıp 20 saniye dinlenip tekrar devam edebilirsiniz. Bu şekilde harcayacağınız 4 dakikada göbek eritme hareketlerini sürdürürken bir maraton koşucusu gibi de kondisyon yakalayabilirsiniz.
Dağ tırmanışı hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10 tekrarlı setler halinde hareketi tekrarlayın.
Kettlebell swing, yani kettlebell savurma hareketi tüm zamanların en çok kalori yakan egzersiz hareketi olabilir. Demirden bir topu savurabilmek için vücudunuzdaki tüm kas gruplarının çalışması gerekir.
Bu da:
Kettelebell Swing hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Eğer liseden beri sağlık topu kullanmadıysanız güçlü kaslar ve fit bir vücut için çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Göğüs kafesiniz vücudunuzdaki gücün merkezidir.
Bu nedenle sağlık topu zıplatma gibi hareketler:
3 kiloluk bir sağlık topu eğer kendinizi yeterince zorlarsanız gayet yeterli gelecektir.
Ancak ne yazık ki sağlık topu için kullanabileceğiniz bir alternatif bulunmuyor. Ağır olmasına rağmen sekme özelliğine sahip olması, sağlık topu yerine evdeki herhangi bir eşyayı kullanmayı imkansız kılıyor. Ama fedakarlık yoksa zafer de yok, bunu unutmayın. Çeşitli alışveriş sitelerinden ihtiyacınız olan ağırlıkta bir sağlık topunu çok uygun fiyata alabilirsiniz.
Sağşıl topu fırlatma hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10 tekrarlı setler halinde hareketi tekrarlayın.
Göbeğinizden kurtulmak ve son derece güçlü karın kaslarına sahip olmak için başüstü dumbell kaldırma hareketini mutlaka egzersiz programınıza eklemelisiniz.
Hareket basit gibi görünse de:
1,5-2 litrelik içecek şişelerini doldurup kullanabilirsiniz.
Başüstü dumbell kaldırma hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
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